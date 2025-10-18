ETV Bharat / state

मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह बरी, बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में 28 साल बाद आया फैसला

"शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है. 302 का मामला था, 27 आर्म्स एक्ट का मामला था, 307 का मामला था. दोनों को बाइज्जत बरी किया गया है. सूरजभान सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था. मुन्ना शुक्ला को गलत तरीके से फंसाया गया था. एक भी साक्ष्य नहीं मिला."- रामनाथ शर्मा, अधिवक्ता, बचाव पक्ष

मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह बरी: सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और बलिया के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया. इस संबंध में बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने बताया कि दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इन लोगों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी.

वैशाली: चर्चित बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में हाजीपुर कोर्ट का फैसला आ गया है. अदालत ने इस केस में आरोपी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है. गवाहों ने कोर्ट में अभियुक्त के रूप में पहचान नहीं की, जिस वजह से अदालत ने संदेह का लाभ लेते हुए इन दोनों को बरी कर दिया.

28 साल पुराना था मामला: साल 1997 में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग पर सराय थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पटेढ़ा गांव में मंडल कारा हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जेल में ले जाए जा रहे बबलू श्रीवास्तव की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. इस फायरिंग में बबलू श्रीवास्तव की मौत हो गई थी. इस हमले में कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे. घटना को लेकर सराय थाना कांड संख्या 114/1997 दर्ज की गई. मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को भी आरोपी बनाया गया था.

जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे मुन्ना शुक्ला?: भले ही कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को श्रीवास्तव हत्याकांड में बरी कर दिया हो लेकिन इसके बावजूद मुन्ना शुक्ला रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह बृज बिहारी हत्या कांड में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं.

मुन्ना शुक्ला की बेटी लालगंज से कैंडिडेट: पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला इस बार लालगंज सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. आरजेडी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है.

सूरजभान सिंह की पत्नी मोकामा से प्रत्याशी: वहीं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी मोकामा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है. सूरजभान ने इस सीट से 2000 के चुनाव में अनंत के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को करारी शिकस्त दी थी.

