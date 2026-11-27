Explainer: क्या सत्ता से 'दुश्मनी' मोल लेना बिहार के बाहुबलियों को पड़ रहा है भारी?
Bihar Politics: पहले अनंत सिंह और अब आनंद मोहन को जेल जाना होगा. क्या सत्ता से टकराने की सजा मिली है? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 27, 2026 at 7:59 PM IST
पटना: सरकार 'सुशासन बाबू' की रही हो या लालू प्रसाद यादव की या उससे पहले कांग्रेस की, सत्ताधारी दल के साथ रहने वाले बाहुबलियों की हमेशा बहार रही है लेकिन बगावत करने वाले बाहुबलियों को जेल के साथ सदस्यता तक गंवानी पड़ी है. ताजा मामला भले ही अनंत सिंह और आनंद मोहन का लिया जा रहा है लेकिन इससे पहले शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, पप्पू यादव, राजबल्लभ यादव और राजू सिंह जैसे बाहुबलियों के उदाहरण सामने हैं.
सत्ता को चुनौती मंजूर नहीं: पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी मानते हैं कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए बाहुबलियों को मदद करती रही है और कई बार कानून के साथ ही छेड़छाड़ करती रही है लेकिन कोर्ट का फैसला सीआरपी सी के तहत ही होता है. आनंद मोहन का मामला ताजा है, जिसमें सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल कर गलत काम किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया.
"ऐसा तो होता ही है की सरकार अपने फायदे के लिए बाहुबलियों को मदद करती है. कई बार गलत फैसला भी लेती है. यहां तक कि कानून के साथ भी छेड़छाड़ करती है. इसका उदाहरण आनंद मोहन का है. सीआरपीसी के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी लेकिन सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकालकर उन्हें बाहर निकाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है."- आलोक कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट
अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन को झटका
विशेषज्ञ कहते हैं कि सत्ता के साथ रहे तो संरक्षण, विरोध में गए तो खामियाजा उठाना पड़ता है. आनंद मोहन और उससे पहले अनंत सिंह मामले को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं. उनका आरोप है कि नीतीश कुमार और भाजपा राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से फैसला लेते हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर हम लोग टिप्पणी भी नहीं करते हैं, विपक्ष का आरोप निराधार है.
कभी लाभ, कभी नुकसान
बिहार में सुशासन बाबू की चर्चा होते ही नीतीश कुमार के कानून के राज में जीरो टॉलरेंस की बात होती है. जहां वह अक्सर दावा करते रहे हैं कि न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं. हालांकि ये भी सच है कि नीतीश सरकार में ही मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों को समय-समय पर जब साथ होने पर लाभ दिया गया और विरोध में जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई.
नीतीश से अनंत की नजदीकी
मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह 2004 में नीतीश कुमार के बाढ़ से चुनाव लड़ने में मदद की थी, चांदी के सिक्कों से तौलवाया था. 2005 में उन्हें टिकट मिल गया और विधायक बन गए. वर्षों तक नीतीश कुमार के करीबी रह लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के खिलाफ अनंत सिंह गए, उनके खिलाफ कई तरह की कार्रवाई शुरू हो गई. यहां तक कि जेल तो गए ही, उनकी सदस्यता भी चली गई.
विरोध करने पर उठाना पड़ा खामियाजा
वहीं जब 2024 में सरकार बचाने में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की तो फिर से अनंत सिंह को उसका लाभ भी मिला और दोष मुक्त होने के साथ ही 2025 के चुनाव में जेडीयू से टिकट भी मिला और जीते भी लेकिन हाल में एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने जिस प्रकार से जदयू उम्मीदवार का विरोध किया अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया है और कोर्ट ने भी उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दिया है.
जेल में हैं मुन्ना शुक्ला
मुन्ना शुक्ला का मामला भी कुछ ऐसा ही है. 2000 में जब नीतीश 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने तो जेल में बंद कई बाहुबली विधायक उनके समर्थन में वोट देने आए थे, उसमें मुन्ना शुक्ला भी शामिल थे. बाद में 2005 में जेडीयू के टिकट पर लालगंज से विधायक भी बने लेकिन 2024 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ा. जीत तो नहीं मिली लेकिन कुछ समय बाद बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल जाना पड़ गया.
'बागी' आनंद मोहन को जाना होगा जेल
आनंद मोहन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है. 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन को 2023 में नीतीश सरकार ने ही जेल मैन्युअल में बदलाव कर रिहा कराया था. आनंद मोहन तो रिहा हुए ही, उनकी पत्नी लवली आनंद को भी जेडीयू ने शिवहर से चुनाव लड़ाया. उनके बेटे चेतन आनंद को भी 2025 में जेडीयू ने नबीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया. दोनों जीते भी लेकिन बाद में आनंद मोहन लगातार सरकार के विरोध में बयान देने लगे. जेडीयू के खिलाफ भी उनका बागी तेवर रहा. अब आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा.
लालू राज में मौज, नीतीश राज में सजा!
यह तीन उदाहरण तो नीतीश कुमार के शासन के दौरान उन बाहुबलियों की रही, जिन्होंने सरकार को मदद की तो लाभ मिला और विरोध में गए तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा लेकिन ऐसे कई बाहुबली भी रहे, जिन्होंने आरजेडी के शासन में खूब लाभ उठाया. सिवान के बाहुबली दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम एक नंबर पर लिया जा सकता है. 1990 से 2000 के दशक में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी लेकिन जब आरजेडी का शासन चला गया और नीतीश कुमार का शासन आया उनकी मुश्किलें बढ़ गई. सदस्यता गई और उम्र कैद की सजा मिली. आजीवन कारावास के दौरान तिहाड़ जेल में ही उनका निधन हो गया.
प्रभुनाथ, तस्लीमुद्दीन और पप्पू यादव
सीमांचल के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का भी नाम लिया जा सकता है. लालू प्रसाद यादव से नजदीकी के कारण उन पर कई आपराधिक मामले होते हुए भी उन्हें संरक्षण मिलता रहा. इसी तरह सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में अपने मजबूत जनाधार रखने वाले वर्तमान में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बाहुबली पप्पू यादव भी सत्ता के साथ रहे तो लाभ मिला और विरोध में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लंबे समय तक जेल में भी रहे. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह भी डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. वह लालू और नीतीश दोनों के साथी रहे हैं.
सुनील पांडे का जलवा कायम
भोजपुर और रोहतास जिले में खास दबदबा रखने वाले बाहुबली सुनील पांडे का भी उदाहरण है. सत्ता पक्ष का साथ मिला तो कई आपराधिक मामलों के बाद भी दबदबा कायम रही आज उनके बेटे विधायक है. इसी तरह वैशाली क्षेत्र से आने वाले रामा सिंह हो, पूर्वी चंपारण से आने वाले राजन तिवारी हो, पटना के दानापुर क्षेत्र के विधायक रीतलाल यादव हो, नवादा से आने राजबल्लभ यादव हो, ये लोग जब लालू प्रसाद यादव के साथ रहे तो उनको सत्ता से लाभ मिला लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई. इनमें से कई बाद में नीतीश के साथ हो गए.
राजू सिंह को मिला सत्ता का साथ
राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल कहते हैं कि पिछले दिनों बाहुबली राजू सिंह का भी एक मामला आया था, जिसमें कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा उन्हें दी थी लेकिन राजू सिंह सत्ता पक्ष के विधायक हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त नहीं किया बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई क्योंकि सरकार ने मजबूती से उस केस को लड़ा नहीं. यदि राजू सिंह किसी दूसरे दल में होते तो, उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त हो गई रहती.
अनंत सिंह और आनंद मोहन का मामला तो सामने है ही. अनंत सिंह भी सत्ताधारी दल के खिलाफ बोलने लगे थे और अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था. वहीं आनंद मोहन भी जेडीयू को लेकर आक्रामक बयान दे रहे थे. सरकार पर भी हमला कर रहे थे. अब दोनों के जेल जाने की नौबत आ गई है. इससे साफ पता चलता है कि सत्ता से विरोध का नुकसान तो उठाना पड़ता है.
"यह तो लंबे समय से हो रहा है कि जब बाहुबली सरकार के साथ होते हैं, सत्ताधारी दल के साथ होते हैं तो उन्हें संरक्षण दिया जाता है उन्हें जेल से बाहर निकाला जाता है. चुनाव भी लड़ाया जाता है लेकिन जब वही बाहुबली सरकार के विरोध में चले जाते हैं सत्ताधारी दल के विरोध में चले जाते हैं तो उन पर एक्शन दिखने लगता है."- केके लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ
तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने पर प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था सत्ता में बैठे लोग कानून और कार्रवाई को अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को फंसाते और बचाते हैं या जेल से रिहा कराते हैं.
डिप्टी सीएम ने दी सफाई
हालांकि बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. फैसले में किसी का नहीं चलता है. सरकार ना तो किसी को फंसाती है और ना ही बचाती है.
"न्यायपालिका का निर्णय है ये. विरोधी लोग तो कुछ भी कहते हैं. कहने में करने में, राजनीति में समझदारी का अभाव है. हमलोग वैसे भी न्यायपालिका के निर्णय पर कुछ नहीं बोलते हैं."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू नेता सह उपमुख्यमंत्री, बिहार सरकार
बाहुबलियों की मदद क्यों लेता है सत्ता पक्ष?
इस सवाल पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है राजनीतिक दल को बाहुबलियों की मदद लेना कई बार मजबूरी हो जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बाहुबली का अपने क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक होता है. वे विशेष जाति या समुदाय पर विशेष प्रभाव डालते हैं, जिससे राजनीतिक दल को लाभ मिलता है. इसके अलावे संसाधन के मामले में भी बाहुबलियों से राजनीतिक दल को मदद मिलती है. बाहुबलियों का साथ मिलने पर कई बार चुनाव जीतना आसान हो जाता है.
सत्ता के पास क्यों जाते हैं बाहुबली?
इस पर प्रिय रंजन भारती का कहना है कि बाहुबली भी राजनीतिक संरक्षण चाहते हैं. सत्ता पक्ष के साथ रहने से उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचने, मुकदमों में राहत मिलने और सरकारी ठेका और अन्य व्यापार में भी उन्हें मदद मिलता है. साथ ही परिवार के लिए भी राजनीति में जगह सुरक्षित हो जाता है.
"कांग्रेस शासन से लेकर लालू राज और नीतीश राज में बाहुबलियों की खूब चलती रही है लेकिन जबतक वह सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं और इसके कई उदाहरण सामने हैं लेकिन विरोध में जाने के बाद खामियाजा भी उठाना पड़ा है. अनंत सिंह और आनंद मोहन मामले ने बाहुबलियों को फिर से चर्चा में ला दिया है."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
आनंद मोहन पर क्या बोले अधिवक्ता?
आनंद मोहन मामले में बिहार सरकार के अधिवक्ता मनीष कुमार ने बातचीत में कहा कि शीर्ष अदालत ने संशोधन को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. नीति में बदलाव कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया प्रतीत हुआ. नीति में संशोधन का आधार एक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार 2 साल पुराने रिपोर्ट को बनाया गया. इन रिपोर्ट के आधार पर नीतिगत संशोधन का फैसला अनुचित है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
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