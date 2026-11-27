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Explainer: क्या सत्ता से 'दुश्मनी' मोल लेना बिहार के बाहुबलियों को पड़ रहा है भारी?

सत्ता को चुनौती मंजूर नहीं: पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी मानते हैं कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए बाहुबलियों को मदद करती रही है और कई बार कानून के साथ ही छेड़छाड़ करती रही है लेकिन कोर्ट का फैसला सीआरपी सी के तहत ही होता है. आनंद मोहन का मामला ताजा है, जिसमें सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल कर गलत काम किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"ऐसा तो होता ही है की सरकार अपने फायदे के लिए बाहुबलियों को मदद करती है. कई बार गलत फैसला भी लेती है. यहां तक कि कानून के साथ भी छेड़छाड़ करती है. इसका उदाहरण आनंद मोहन का है. सीआरपीसी के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी लेकिन सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकालकर उन्हें बाहर निकाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है."- आलोक कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट

लवली आनंद और आनंद मोहन (ETV Bharat)

अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन को झटका

विशेषज्ञ कहते हैं कि सत्ता के साथ रहे तो संरक्षण, विरोध में गए तो खामियाजा उठाना पड़ता है. आनंद मोहन और उससे पहले अनंत सिंह मामले को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं. उनका आरोप है कि नीतीश कुमार और भाजपा राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से फैसला लेते हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर हम लोग टिप्पणी भी नहीं करते हैं, विपक्ष का आरोप निराधार है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

कभी लाभ, कभी नुकसान

बिहार में सुशासन बाबू की चर्चा होते ही नीतीश कुमार के कानून के राज में जीरो टॉलरेंस की बात होती है. जहां वह अक्सर दावा करते रहे हैं कि न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं. हालांकि ये भी सच है कि नीतीश सरकार में ही मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों को समय-समय पर जब साथ होने पर लाभ दिया गया और विरोध में जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई.

नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन (ETV Bharat)

नीतीश से अनंत की नजदीकी

मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह 2004 में नीतीश कुमार के बाढ़ से चुनाव लड़ने में मदद की थी, चांदी के सिक्कों से तौलवाया था. 2005 में उन्हें टिकट मिल गया और विधायक बन गए. वर्षों तक नीतीश कुमार के करीबी रह लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के खिलाफ अनंत सिंह गए, उनके खिलाफ कई तरह की कार्रवाई शुरू हो गई. यहां तक कि जेल तो गए ही, उनकी सदस्यता भी चली गई.

नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

विरोध करने पर उठाना पड़ा खामियाजा

वहीं जब 2024 में सरकार बचाने में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की तो फिर से अनंत सिंह को उसका लाभ भी मिला और दोष मुक्त होने के साथ ही 2025 के चुनाव में जेडीयू से टिकट भी मिला और जीते भी लेकिन हाल में एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने जिस प्रकार से जदयू उम्मीदवार का विरोध किया अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया है और कोर्ट ने भी उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दिया है.

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जेल में हैं मुन्ना शुक्ला

मुन्ना शुक्ला का मामला भी कुछ ऐसा ही है. 2000 में जब नीतीश 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने तो जेल में बंद कई बाहुबली विधायक उनके समर्थन में वोट देने आए थे, उसमें मुन्ना शुक्ला भी शामिल थे. बाद में 2005 में जेडीयू के टिकट पर लालगंज से विधायक भी बने लेकिन 2024 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ा. जीत तो नहीं मिली लेकिन कुछ समय बाद बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल जाना पड़ गया.

आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला (ETV Bharat)

'बागी' आनंद मोहन को जाना होगा जेल

आनंद मोहन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है. 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन को 2023 में नीतीश सरकार ने ही जेल मैन्युअल में बदलाव कर रिहा कराया था. आनंद मोहन तो रिहा हुए ही, उनकी पत्नी लवली आनंद को भी जेडीयू ने शिवहर से चुनाव लड़ाया. उनके बेटे चेतन आनंद को भी 2025 में जेडीयू ने नबीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया. दोनों जीते भी लेकिन बाद में आनंद मोहन लगातार सरकार के विरोध में बयान देने लगे. जेडीयू के खिलाफ भी उनका बागी तेवर रहा. अब आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा.

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लालू राज में मौज, नीतीश राज में सजा!

यह तीन उदाहरण तो नीतीश कुमार के शासन के दौरान उन बाहुबलियों की रही, जिन्होंने सरकार को मदद की तो लाभ मिला और विरोध में गए तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा लेकिन ऐसे कई बाहुबली भी रहे, जिन्होंने आरजेडी के शासन में खूब लाभ उठाया. सिवान के बाहुबली दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम एक नंबर पर लिया जा सकता है. 1990 से 2000 के दशक में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी लेकिन जब आरजेडी का शासन चला गया और नीतीश कुमार का शासन आया उनकी मुश्किलें बढ़ गई. सदस्यता गई और उम्र कैद की सजा मिली. आजीवन कारावास के दौरान तिहाड़ जेल में ही उनका निधन हो गया.

प्रभुनाथ, तस्लीमुद्दीन और पप्पू यादव

सीमांचल के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का भी नाम लिया जा सकता है. लालू प्रसाद यादव से नजदीकी के कारण उन पर कई आपराधिक मामले होते हुए भी उन्हें संरक्षण मिलता रहा. इसी तरह सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में अपने मजबूत जनाधार रखने वाले वर्तमान में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बाहुबली पप्पू यादव भी सत्ता के साथ रहे तो लाभ मिला और विरोध में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लंबे समय तक जेल में भी रहे. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह भी डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. वह लालू और नीतीश दोनों के साथी रहे हैं.

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सुनील पांडे का जलवा कायम

भोजपुर और रोहतास जिले में खास दबदबा रखने वाले बाहुबली सुनील पांडे का भी उदाहरण है. सत्ता पक्ष का साथ मिला तो कई आपराधिक मामलों के बाद भी दबदबा कायम रही आज उनके बेटे विधायक है. इसी तरह वैशाली क्षेत्र से आने वाले रामा सिंह हो, पूर्वी चंपारण से आने वाले राजन तिवारी हो, पटना के दानापुर क्षेत्र के विधायक रीतलाल यादव हो, नवादा से आने राजबल्लभ यादव हो, ये लोग जब लालू प्रसाद यादव के साथ रहे तो उनको सत्ता से लाभ मिला लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई. इनमें से कई बाद में नीतीश के साथ हो गए.