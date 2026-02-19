ETV Bharat / state

UP बोर्ड परीक्षा: इटावा में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई', भाई की जगह दे रहा था परीक्षा

युवक अपने ही छोटे भाई की जगह परीक्षा देता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.. ( ETV Bharat )