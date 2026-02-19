UP बोर्ड परीक्षा: इटावा में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई', भाई की जगह दे रहा था परीक्षा
परीक्षा केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपने ही छोटे भाई की जगह परीक्षा देता हुआ रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 9:26 AM IST
इटावा : इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है. परीक्षा केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपने ही छोटे भाई की जगह परीक्षा देता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.
पूरा मामला बकेवर क्षेत्र का है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल हिन्दी विषय की परीक्षा चल रही थी. इसी दौरान उपजिलाधिकारी भरथना काव्या सिंह ने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान एक परीक्षार्थी की पहचान संदिग्ध लगने पर दस्तावेजों का मिलान कराया गया.
जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा दे रहा युवक असली छात्र नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई अभिषेक था, जो अपने छोटे भाई अनुज की जगह परीक्षा देने पहुंचा था. आरोपी अभिषेक, थाना बकेवर क्षेत्र के निवाड़ी कला गांव का निवासी बताया जा रहा है.
मामले की जानकारी मिलते ही केंद्र व्यवस्थापक बेनीराम पाल ने तत्काल पुलिस को लिखित तहरीर दी. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया.
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई गिरोह या संगठित नेटवर्क तो नहीं है.
बोर्ड परीक्षाओं में नकल और प्रतिरूपण रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, ऐसे में इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
