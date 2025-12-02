ETV Bharat / state

नगर पालिका टनकपुर के अफसरों ने मुख्य सचिव से छिपाई सच्चाई! हरी चादर लगाकर ढक दिया कूड़ा डंपिंग जोन

टनकपुर की जनता लंबे समय से कूड़ा डंपिंग जोन को हटाने की मांग कर रही है.

हरी चादर लगातर ढक दिया कूड़ा डंपिंग जोन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 2:48 PM IST

खटीमा: नगर पालिका टनकपुर के अधिकारी न सिर्फ जनता, बल्कि शासन के अधिकारियों से सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं. ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है. दरअसल, मुख्य सचिव उत्तराखंड आनंद बर्धन दो दिवसीय चंपावत जिले के दौरे पर हैं. मुख्य सचिव के टनकपुर शारदा किनारे के दौरे की सूचना से पहले नगर पालिका के अधिकारियों ने पवित्र शारदा नदी किनारे नगर के कूड़ा डंपिंग जोन को हरी चादर से ढक दिया. ताकि मुख्य सचिव का काफिला जब वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस पर न पड़े.

बता दें कि क्षेत्र की जनता भी काफी समय से इस इलाके से कूड़ा डंपिंग जोन को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वहीं आज जब मुख्य सचिव टनकपुर पहुंचे तो नगर पालिका के अधिकारियों ने उनसे भी कूड़ा डंपिंग जोन की हालात छिपा दी.

नगर पालिका टनकपुर के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से छिपाई सच्चाई! (ETV Bharat)

वहीं इस बारे में जब मुख्य सचिव आनंद बर्धन से ही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इस मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे. दरअसल, चंपावत जिले के टनकपुर में पवित्र शारदा किनारे पालिका प्रशासन द्वारा लंबे से कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है. जनता कई बार कूड़े को कई और फेंकने की मांग कर चुकी है, लेकिन हर बार उनकी मांग को अनसुना कर दिया जाता है.

हरी चारद के पीछे का सच (ETV Bharat)

बता दें कि चंपावत में मुख्य सचिव ने शारदा रिवर फ्रंट एवं एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और सुदृढ़ बनाने, पूर्णागिरि रोपवे को शारदा कॉरिडोर के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा रोपवे निर्माण कंपनी को प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है.

उन्होंने टनकपुन-बागेश्वर रेलवे लाइन के संदर्भ में चम्पावत और लोहाघाट के साथ-साथ अल्मोड़ा को जोड़ने हेतु विस्तृत एलाइमेंट तैयार करने के भी निर्देश दिए. बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को पारंपरिक तरीकों से हटकर कम लागत में प्रभावी प्रोटेक्शन मॉडल अपनाने के निर्देश दिए. साथ ही 5 करोड़ से कम लागत वाले कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम से अनुमोदित करवाकर त्वरित गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

