बलरामपुर नगरपालिका सीएमओ का ट्रांसफर, पार्षदों से हुआ था विवाद, अभद्रता का लगा था आरोप
बलरामपुर नगरपालिका के सीएमओ का आखिरकार ट्रांसफर आदेश आ गया.पार्षदों से विवाद के बाद ये आदेश जारी किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 7:00 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर नगर पालिका परिषद के सीएमओ और नगर पालिका के पार्षदों के बीच जारी विवाद के बाद राज्य शासन ने ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है. नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक बलरामपुर सीएमओ प्रणव राय को रायगढ़ जिले के तमनार स्थानांतरण कर दिया गया है.
पार्षदों से विवाद के बाद सीएमओ का ट्रांसफर
बलरामपुर नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और स्थानीय निर्वाचित पार्षदों के बीच बीते एक महीने से लगातार विवाद और टकराव की स्थिति बन गई थी. जिससे नगर पालिका के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे थे. साथ ही सीएमओ को हटाने और स्थानांतरण की मांग की जा रही थी. इसके बाद अब राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए प्रणव राय को बतौर सीएमओ रायगढ़ के तमनार ट्रांसफर कर दिया है.
निर्वाचित पार्षदों के लिए अभद्र भाषा का आरोप
बलरामपुर सीएमओ प्रणव राय पर गंभीर आरोप लगे थे. स्थानीय पार्षदों के लिए आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पार्षदों और सीएमओ के बीच विवाद बढ़ने लगा था. पार्षदों और सीएमओ के बीच अनबन से प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव की स्थिति बनी थी. नगर की आमजनता के बीच भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था.
शासकीय संपत्ति बेचने का लगा था आरोप
बलरामपुर नगरपालिका के पार्षदों ने शासकीय संपत्ति का दुरूपयोग और शासकीय संपत्ति बेचने का आरोप भी सीएमओ प्रणव राय पर लगाए थे. साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को भी इस संबंध में पत्र भेजकर सीएमओ के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की मांग की थी. अब नगरीय प्रशासन विभाग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए सीएमओ का ट्रांसफर बलरामपुर से रायगढ़ जिले में कर दिया है.
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