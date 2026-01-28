ETV Bharat / state

जोधपुर: घरों में चल रही रंगाई-छपाई की अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, विरोध में निगम दस्ते पर पथराव

निगम आयुक्त ने साफ किया कि जो लोग परंपरागत रूप से हाथ से रंगाई-छपाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.

People protesting at Nagauri Gate
नागौरी गेट पर धरना देते लोग (ETV Bharat jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 4:47 PM IST

जोधपुर: सुप्रीम कोर्ट के जोधपुर की निकटवर्ती नदियों में बहते प्रदूषित पानी की रोकथाम को लेकर दिए निर्देश के बाद रंगाई-छपाई की अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है. शहर के भीतरी इलाकों में बुधवार को घरों में रंगाई-छपाई कारखानों पर कार्रवाई के लिए सरकारी लवाजमा पहुंचा तो विवाद खड़ा हो गया. जिस घर में मशीन लगी थी, उसे तोड़ने की कार्रवाई के दौरान विरोध में लोगों ने सरकारी दस्ते पर पथराव किया. स्थिति अनियंत्रित नहीं हो, इसके लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी. इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया. गुस्साए लोगों ने नागोरी गेट के पास धरना दिया. पुलिस एवं प्रशासन की समझाइश पर धरना समाप्त किया.

एसीपी मंगलेश चुंडावत ने बताया कि नगर निगम टीम छपाई-रंगाई की अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने गई. लोगों ने इनका विरोध किया. धरना-प्रदर्शन किया. संबंधित अधिकारियों की तरफ से बातचीत करवाई गई. संतुष्ट होने के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया. अब स्थिति सामान्य है.

मशीनों से रंगाई छपाई पर कार्रवाई: नगर निगम शहर में उन इलाकों में चल रही रंगाई-छपाई की फैक्ट्री को चिह्नित कर रहा है, जिसपर मशीन लगी है. नियमानुसार, आवास क्षेत्र में टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए मशीन नहीं लग सकती. मशीन से ज्यादा मात्रा में प्रदूषित पानी निकलता है. निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलचामी ने कार्रवाई के निर्देश दिए.

हाथ से काम करने वालों पर कार्रवाई नहीं: पूर्व पार्षद जाफरान ने बताया, वह इस मामले को लेकर निगम आयुक्त से मिल चुके हैं. आयुक्त ने साफ कहा कि जिस भी घर में मशीन से रंगाई-छपाई होगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग परंपरागत रूप से हाथ से रंगाई-छपाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. वे अपना काम कर सकते हैं.

जोजरी में जाता है पानी: जोधपुर शहर के सीवरेज का पानी भी जोजरी नदी तक जाता है. इस सीवरेज में भीतरी शहर में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है. जोजरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जो पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में काम कर रही है. कमेटी ने पूरे इलाके में दौरे कर कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं.

