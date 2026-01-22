ETV Bharat / state

बसंत पंचमी के पहले देवघर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, शहर में गंदगी का अंबार

हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से घर परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है. निगम में करीब पांच सौ से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं और उनके हड़ताल पर जाने से सारे महत्वपूर्ण स्थान की साफ सफाई बाधित हो गई है.

दरअसल, अपने बकाया वेतन और पीएफ को लेकर देवघर नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम के पास करीब दो करोड़ रुपए का पीएफ बकाया है और दो महीने से वेतन नहीं मिला है.

देवघर: शहर में इन दिनों श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. क्योंकि बसंत पंचमी के दौरान बिहार और झारखंड से आने वाले लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर गुलाल और घी चढ़ाते हैं. इन सबके बीच देवघर के रहने वाले स्थानीय लोगों और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है यहां पर फैल रही गंदगी.

वर्तमान समय की बात करें तो शुक्रवार को बसंत पंचमी का आयोजन है तो वहीं 26 जनवरी का कार्यक्रम भी निर्धारित हैं. ऐसे में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं. श्रद्धालुओं के आने से उनके उपयोग करने वाले सामानों से कहीं ना कहीं शहर में गंदगी पसर रही है. वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से शहर में आने वाले हजारों लोगों के द्वारा फैल रहे गंदगी की सफाई न होने से शहर के कई चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लग गया है.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से खड़ी निगम की गाड़ियां (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम को सफाई कर्मचारियों की समस्या का ख्याल रखते हुए उसे तुरंत समाधान करना चाहिए. क्योंकि शहर में गंदगी के फैलने से आम लोगों के बीच बीमारी भी फैलने की गुंजाइश बढ़ रही है. देवघर के टावर चौक स्थित रहने वाले महेश कुमार यादव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल जाने के एक दिन बाद ही शहर के कई चौक और गलियों में कूड़े का अंबार लग रहा है.

वहीं लोगों की समस्या को लेकर जब निगम के आयुक्त रोहित सिंहा से बात की गई. उन्होंने कहा कि जल्द ही सफाई कर्मचारियों की समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ शहर की सफाई कर रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही शहर के सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे और उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा.

