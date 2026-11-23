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मसूरी में सफाई कर्मी की संदिग्ध मौत से सनसनी, दोस्त पर हत्या का आरोप, पड़ताल में जुटी पुलिस

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: नगर पालिका के सफाई कर्मी 28 वर्षीय सतीश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बीती रात उसकी मौत की सूचना पुलिस को 112 के माध्यम से मिली थी. सूचना देने वाले ने आरोप लगाया कि सतीश की उसके दोस्त ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से सतीश की मौत होने की आशंका सामने आई है. पहली सूचना में हत्या का आरोप और घटनास्थल से मिले शुरुआती तथ्यों में वाहन की टक्कर की आशंका ने मामले को उलझा दिया है. पुलिस ने मृतक के साथ मौजूद दोस्त सरजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना की सूचना पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह भाटी, रात्रि अधिकारी उपनिरीक्षक रजनीश सैनी और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान सतीश पुत्र जगदीश, निवासी पिक्चर पैलेस, मसूरी के रूप में हुई है. शराब के नशे में थे दोनों, तीसरे व्यक्ति से बहस हुई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सतीश अपने परिचित सरजीत, निवासी आईटीएम लंढौर के साथ पिकअप वाहन में कहीं से आ रहा था. बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे.