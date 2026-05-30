22 साल बाद जुटे निकाय कर्मचारी, सीएम बोले- झूठ और लूट की राजनीति करने वालों ने देश को किया बर्बाद
मुख्यमंत्री भजनलाल ने नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के अधिवेशन में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है.
Published : May 30, 2026 at 5:08 PM IST
जयपुर: झूठ और लूट की राजनीति करने वालों ने देश को बर्बाद किया है. नारे देने और झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. यह कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का. शनिवार को राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के अधिवेशन में शिरकत करते हुए उन्होंने यह बात कही. साथ ही कहा कि प्रदेश में पेपर लीक करने वाले 400 से ज्यादा आरोपी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और तड़प रहे हैं. वहीं, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सीएम ने बधाई दी.
राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन शनिवार को जयपुर में आयोजित हुआ. करीब दो दशक बाद आयोजित इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत प्रदेशभर से आए निकाय कर्मचारी और प्रतिनिधि शामिल हुए. अधिवेशन में निकाय कर्मचारियों की समस्याओं, शहरी विकास, स्वच्छता और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई. साथ ही निकाय कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग उठाई गई.
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स्वच्छता में और बेहतर करने की जरूरत: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नगर निकाय कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को शहर के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. आमजन का पहला संपर्क भी निकाय कर्मचारियों से ही होता है. उन्होंने कहा कि शहर की पहचान उसकी स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं और नागरिक सेवाओं से होती है, जिनके पीछे निकाय कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी उतना ही आवश्यक है, जितना आमजन की समस्याओं का. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता आज जन आंदोलन का रूप ले चुकी है. जयपुर को स्वच्छता रैंकिंग में 16वां स्थान दिलाने में निकाय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है.
पेपर लीक के आरोपी जेल में: सीएम ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद राज्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को चिह्नित कर पानी और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. यमुना जल समझौते के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र में पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं किसानों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक 350 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. 400 से अधिक आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी.
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फेडरेशन की मांगों पर सकारात्मक विचार होगा: स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का यह अधिवेशन 22 वर्ष बाद आयोजित हो रहा है. प्रदेशभर की विभिन्न निकाय इकाइयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर मंथन होगा तथा सर्वसम्मति से तैयार मांग-पत्र की प्रत्येक मांग पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा. खर्रा ने कहा कि निकाय कर्मचारी शहरी सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है.
डबल इंजन सरकार से विकास को मिली गति: केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शहरी जनता और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर काम कर रही है तथा राज्यों को विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. अधिवेशन के दौरान कर्मचारियों और प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि इस प्रकार का राज्य स्तरीय आयोजन 22 वर्ष के अंतराल के बजाय नियमित रूप से हर वर्ष आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर भी अधिवेशन आयोजित किए जाएं और नगर निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए।
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हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सीएम ने दी बधाई: हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के वर्तमान और पूर्व पत्रकारों सहित पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका को याद करने और नए संकल्प लेने का अवसर है. पत्रकारिता समाज को दिशा दिखाने और जनसमस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है.
हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता को समाज का आईना बताया. साथ ही कहा कि पत्रकार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सामने लाने, शासन-प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाने और समाधान की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाने का कार्य करते हैं. इसके साथ ही पत्रकारिता समाज को सही दिशा दिखाने और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस हम सभी के मन में ये विश्वास जगाता है कि निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनता के हितों पर केंद्रित पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है. पत्रकारों की भूमिका केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक बदलाव लाने और विकास की सोच को आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं.
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