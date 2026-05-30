ETV Bharat / state

22 साल बाद जुटे निकाय कर्मचारी, सीएम बोले- झूठ और लूट की राजनीति करने वालों ने देश को किया बर्बाद

फेडरेशन की स्मारिका का विमोचन करते मुख्यमंत्री और अन्य ( ETV Bharat Jaipur )