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पार्षद के अमर्यादित व्यवहार से भड़के निगम कर्मी, सात दिन के कार्य बहिष्कार से नगर निगम का कामकाज ठप

देवघर: देवघर नगर निगम में एक जनप्रतिनिधि के कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. कर्मचारियों के विरोध के चलते नगर निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है और कर्मचारी संगठन ने 16 सितंबर से 22 सितंबर तक कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल का ऐलान किया है.



अनुचित व्यवहार के लिए पार्षदों में नाराजगी

कर्मचारी संगठन का आरोप है कि निगम क्षेत्र के कुछ चुने हुए पार्षद निगम कर्मियों के साथ अनुचित और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के इस तरह के व्यवहार से वे आहत हैं और अब इसके विरोध में उन्होंने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल का निर्णय लिया है.

पार्षद के अमर्यादित व्यवहार से भड़के निगम कर्मी (ETV Bharat)

कर्मचारी संगठन की ओर से निगम के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से हड़ताल की जानकारी दी गई है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 16 सितंबर से 22 सितंबर तक कर्मचारी अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे. संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि अगर इस अवधि के बाद भी संबंधित पार्षदों के व्यवहार को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.