पार्षद के अमर्यादित व्यवहार से भड़के निगम कर्मी, सात दिन के कार्य बहिष्कार से नगर निगम का कामकाज ठप
देवघर नगर निगम में जनप्रतिनिधि के अमर्यादित व्यवहार को लेकर निगम कर्मियों और अधिकारियों में आक्रोश है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 4:20 PM IST
देवघर: देवघर नगर निगम में एक जनप्रतिनिधि के कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. कर्मचारियों के विरोध के चलते नगर निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है और कर्मचारी संगठन ने 16 सितंबर से 22 सितंबर तक कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल का ऐलान किया है.
अनुचित व्यवहार के लिए पार्षदों में नाराजगी
कर्मचारी संगठन का आरोप है कि निगम क्षेत्र के कुछ चुने हुए पार्षद निगम कर्मियों के साथ अनुचित और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के इस तरह के व्यवहार से वे आहत हैं और अब इसके विरोध में उन्होंने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल का निर्णय लिया है.
कर्मचारी संगठन की ओर से निगम के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से हड़ताल की जानकारी दी गई है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 16 सितंबर से 22 सितंबर तक कर्मचारी अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे. संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि अगर इस अवधि के बाद भी संबंधित पार्षदों के व्यवहार को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.
मेयर बोले- शिकायत सही मिली तो होगी कार्रवाई
पूरे मामले पर देवघर नगर निगम के मेयर रवि रावत ने कहा कि उन्हें बुधवार को ही जानकारी मिली है कि निगम के कर्मचारी पार्षदों के व्यवहार से नाराज हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद मामले पर संज्ञान लेंगे और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे. अगर जांच में किसी पार्षद द्वारा अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की बात सामने आती है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, डिप्टी मेयर टिप चटर्जी ने कहा कि उन्हें निगम कर्मचारियों की हड़ताल की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से आम लोगों को परेशानी हो रही है. एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते वह कर्मचारी संगठन और पार्षदों के बीच बातचीत कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं.
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