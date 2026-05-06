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कचौरी के ​लिए निगमकर्मी ने दुकान में घुसकर की मारपीट, कहा- मर्डर कर दूंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें अन्य दुकानदारों ने की हैं.

उदयमंदिर थाना पुलिस
उदयमंदिर थाना पुलिस (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 3:29 PM IST

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जोधपुर : कचौरी नहीं देने पर भोजनालय संचालक के साथ मारपीट करने वाले निगम के ठेकाकर्मी को उदयमंदिर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है. पड़ताल में यह सामने आया है कि निगम का यह ठेकाकर्मी पूर्व में अन्य दुकानदारों के साथ भी मारपीट कर चुका है. इस बार संचालक ने रिपोर्ट दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी किस तरीके से भोजनालय संचालक को थप्पड़ मारता है और उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की भी कर रहा है.

आसपास के दुकानदार भी परेशान : थानाधिकारी सीमाराम खोजा ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर निगम में ठेके पर ट्रैक्टर चलाने वाले करण को गिरफ्तार किया गया है. पूर्व में इस तरह की उसकी शिकायतें अन्य दुकानदारों ने की हैं. भोजनालय संचालक दुर्गासिंह सांखला ने आरोप लगाया है कि निगम का कर्मचारी करण वाल्मिकी आए दिन ऐसा करता आया है. वो दुकान पर आता है, खाने पीने का सामान लेता है और खाने के बाद बिना पैसे दिए चला जाता है. हर बार ऐसा करने से आसपास के दुकानदार भी इससे परेशान हैं.

यह बोले संचालक और थानाधिकारी. (ETV Bharat Jodhpur)

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सांखला ने बताया कि करण वाल्मिकी जब भी आता है तो नमकीन लेकर ट्रैक्टर पर जाकर बैठ जाता है. बाद में बिना पैसे दिए चला जाता है. आरोप है कि कुछ कहने पर वो लड़ने लग जाता है. मंगलवार को उसने दुकान में आकर कचौरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दी और पहले के पैसे मांंगे तो वह नाराज हो गया. दुर्गासिंह का आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने और दुकान में आग लगाने की धमकी दी. इसके साथ ही उससे मारपीट भी करने लगा. मामला बढ़ा तो वहां से भाग गया. इस दौरान पुलिस को सूचना देकर बुला लिया और रिपोर्ट भी दे दी. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है.

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MUNICIPAL EMPLOYEE ARRESTED
NIGAM EMPLOYEE ASSAULTS SHOP OWNER
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कचौरी के ​लिए मारपीट
NIGAM EMPLOYEE ASSAULT OVER KACHORI

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