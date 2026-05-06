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कचौरी के ​लिए निगमकर्मी ने दुकान में घुसकर की मारपीट, कहा- मर्डर कर दूंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जोधपुर : कचौरी नहीं देने पर भोजनालय संचालक के साथ मारपीट करने वाले निगम के ठेकाकर्मी को उदयमंदिर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है. पड़ताल में यह सामने आया है कि निगम का यह ठेकाकर्मी पूर्व में अन्य दुकानदारों के साथ भी मारपीट कर चुका है. इस बार संचालक ने रिपोर्ट दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी किस तरीके से भोजनालय संचालक को थप्पड़ मारता है और उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की भी कर रहा है.

आसपास के दुकानदार भी परेशान : थानाधिकारी सीमाराम खोजा ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर निगम में ठेके पर ट्रैक्टर चलाने वाले करण को गिरफ्तार किया गया है. पूर्व में इस तरह की उसकी शिकायतें अन्य दुकानदारों ने की हैं. भोजनालय संचालक दुर्गासिंह सांखला ने आरोप लगाया है कि निगम का कर्मचारी करण वाल्मिकी आए दिन ऐसा करता आया है. वो दुकान पर आता है, खाने पीने का सामान लेता है और खाने के बाद बिना पैसे दिए चला जाता है. हर बार ऐसा करने से आसपास के दुकानदार भी इससे परेशान हैं.