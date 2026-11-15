नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, बैकुंठपुर नगरपालिका में बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू, जनता से संवाद में जुड़े कार्यकर्त
बीजेपी कार्यकर्ता जनसंपर्क के साथ-साथ पब्लिक से बेहतर काम के सुझाव भी मांग रहे हैं. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 8:32 AM IST
कोरिया: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. नगर के विभिन्न वार्डों में भाजपा की ओर से लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इन बैठकों के माध्यम से पार्टी पदाधिकारी वार्डवासियों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं. बीजेपी कार्यकर्ता जनता को भाजपा सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं.
बीजेपी का चुनाव अभियान पकड़ रहा जोर
वार्ड स्तर पर आयोजित बैठकों में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुन रहे हैं. इसके साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का पार्षद चुनने की अपील भी की जा रही है. पार्टी नेताओं ने बताया कि बीजेपी का उद्देश्य चुनाव से पहले नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में अपनी पहुंच मजबूत करना और सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच रखना है. भाजपा के इस अभियान में जिला प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी प्रमुख रूप से सक्रिय हैं.
जनसंपर्क अभियान को बीजेपी ने किया तेज
दोनों नेता स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग वार्डों में पहुंचकर बैठकें कर रहे हैं. इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनावी रणनीति के तहत जनसंपर्क अभियान को गति दी जा रही है. इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय रहने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का संदेश भी पहुंचा रहे हैं. वार्ड स्तर पर हो रहे इस जनसंवाद के जरिए भाजपा संगठन स्थानीय मुद्दों को समझने और मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है.
बैठकों और जनसंपर्क का दौर शुरू
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की वार्ड स्तरीय सक्रियता से बैकुंठपुर का राजनीतिक माहौल गरमाना शूरू हो गया है. एक ओर भाजपा जहां लगातार बैठकों और जनसंपर्क के जरिए चुनावी जमीन तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सक्रियता फिलहाल शुरू नहीं हुई है. ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बैकुंठपुर नगरपालिका की राजनीतिक तस्वीर किस करवट बैठेगी इस पर सभी की निगाहें हैं.