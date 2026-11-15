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नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, बैकुंठपुर नगरपालिका में बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू, जनता से संवाद में जुड़े कार्यकर्त

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज ( ETV Bharat )

कोरिया: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. नगर के विभिन्न वार्डों में भाजपा की ओर से लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इन बैठकों के माध्यम से पार्टी पदाधिकारी वार्डवासियों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं. बीजेपी कार्यकर्ता जनता को भाजपा सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं.

बीजेपी का चुनाव अभियान पकड़ रहा जोर वार्ड स्तर पर आयोजित बैठकों में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुन रहे हैं. इसके साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का पार्षद चुनने की अपील भी की जा रही है. पार्टी नेताओं ने बताया कि बीजेपी का उद्देश्य चुनाव से पहले नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में अपनी पहुंच मजबूत करना और सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच रखना है. भाजपा के इस अभियान में जिला प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी प्रमुख रूप से सक्रिय हैं.