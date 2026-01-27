ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा, रामगढ़ में 98 मतदान केंद्रों में 97698 मतदाता करेंगे मतदान

रामगढ़ के नगर परिषद चुनाव में 98 मतदान केंद्रों में करीब 97698 मतदाता मतदान करेंगे.

Municipal elections in Jharkhand
रामगढ़ डीसी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
रामगढ़: राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची द्वारा रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क) के आम निर्वाचन 2026 की औपचारिक घोषणा के साथ ही रामगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. घोषणा के तुरंत बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. यह चुनाव पूरी तरह गैर-दलीय आधार पर होगा.

रामगढ़ नगर परिषद में कुल 32 वार्ड हैं, जहां वार्ड पार्षदों के साथ-साथ नगर परिषद अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा. चुनाव केवल नगर परिषद क्षेत्र में ही आयोजित होगा, जबकि छावनी परिषद क्षेत्र को इससे अलग रखा गया है. मतदाता सूची के अनुसार, रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में कुल 97,698 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 49,238 पुरुष और 48,460 महिला मतदाता शामिल हैं.

रामगढ़ एसपी और डीसी का बयान (ETV Bharat)

मतदान केंद्रों की व्यवस्था

चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. नगर परिषद क्षेत्र में कुल 90 मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कुल 98 मतदान केंद्र होंगे. इनमें से 60 मतदान केंद्र भवनों में संचालित होंगे.

प्रखंडवार व्यवस्था इस प्रकार है

मांडू प्रखंड: वार्ड संख्या 01 से 06 एवं 10 से 11 तक. यहां 28 मतदान केंद्र और 2 सहायक मतदान केंद्र (कुल 30 केंद्र) बनाए गए हैं. मतदाता संख्या: 30,923.

रामगढ़ प्रखंड: वार्ड संख्या 09, 12 से 17 तथा 26 से 31 तक. यहां 36 मतदान केंद्र और 5 सहायक मतदान केंद्र (कुल 41 केंद्र). मतदाता संख्या: 39,360.

दुलमी प्रखंड: वार्ड संख्या 32 के लिए 3 मतदान केंद्र. मतदाता संख्या: 3,049.

पतरातू प्रखंड: वार्ड संख्या 18 से 25 तक. यहां 23 मतदान केंद्र और 1 सहायक मतदान केंद्र (कुल 24 केंद्र). मतदाता संख्या: 24,366.

आदर्श आचार संहिता और प्रशासनिक तैयारियां

चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसके तहत अब किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण या चुनाव को प्रभावित करने वाले कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है. जिला प्रशासन और निर्वाचन तंत्र को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो.

घोषणा के बाद संभावित प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. राज्य स्तर पर 48 नगर निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनमें रामगढ़ नगर परिषद भी शामिल है.

