झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा, रामगढ़ में 98 मतदान केंद्रों में 97698 मतदाता करेंगे मतदान

रामगढ़: राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची द्वारा रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क) के आम निर्वाचन 2026 की औपचारिक घोषणा के साथ ही रामगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. घोषणा के तुरंत बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. यह चुनाव पूरी तरह गैर-दलीय आधार पर होगा.

रामगढ़ नगर परिषद में कुल 32 वार्ड हैं, जहां वार्ड पार्षदों के साथ-साथ नगर परिषद अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा. चुनाव केवल नगर परिषद क्षेत्र में ही आयोजित होगा, जबकि छावनी परिषद क्षेत्र को इससे अलग रखा गया है. मतदाता सूची के अनुसार, रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में कुल 97,698 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 49,238 पुरुष और 48,460 महिला मतदाता शामिल हैं.

रामगढ़ एसपी और डीसी का बयान (ETV Bharat)

मतदान केंद्रों की व्यवस्था

चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. नगर परिषद क्षेत्र में कुल 90 मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कुल 98 मतदान केंद्र होंगे. इनमें से 60 मतदान केंद्र भवनों में संचालित होंगे.

प्रखंडवार व्यवस्था इस प्रकार है

मांडू प्रखंड: वार्ड संख्या 01 से 06 एवं 10 से 11 तक. यहां 28 मतदान केंद्र और 2 सहायक मतदान केंद्र (कुल 30 केंद्र) बनाए गए हैं. मतदाता संख्या: 30,923.

रामगढ़ प्रखंड: वार्ड संख्या 09, 12 से 17 तथा 26 से 31 तक. यहां 36 मतदान केंद्र और 5 सहायक मतदान केंद्र (कुल 41 केंद्र). मतदाता संख्या: 39,360.