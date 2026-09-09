नगर निकाय चुनाव : 6 बजने के साथ दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, अब डोर-टू-डोर मनुहार
ज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निकायवार कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में कुल 147 नगरीय निकायों में मतदान होगा.
Published : September 9, 2026 at 6:02 PM IST
जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनावी शोर बुधवार शाम 6 बजे थम गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर में रोड शो के साथ ही दूसरे चरण के लिए चल रहा प्रचार अभियान समाप्त हो गया. अब प्रत्याशी और राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं कर सकेंगे. जनसभा, लाऊड स्पीकर, रोड शो सहित प्रचार के शोर पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. चुनावी माहौल प्रचार से हटकर मतदान प्रबंधन, बूथ संपर्क और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित रहेगा. दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिका शामिल हैं. दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा.
प्रचार थमने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?: प्रचार समाप्त होने के साथ ही चुनावी गतिविधियों को लेकर कई प्रतिबंध प्रभावी हो जाते हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक सभा, जुलूस, रोड शो, लाउडस्पीकर और खुले तौर पर मतदाताओं से वोट मांगने की गतिविधियां बंद रहेंगी. चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अब प्रत्याशी घर-घर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक प्रचार या सभा का रूप नहीं दिया जा सकता. सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों को लेकर निर्वाचन नियमों और लागू आचार संहिता का पालन करना होगा.
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शराब की बिक्री पर रोक, बाहरी नेताओं पर नजर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है. मतदान वाले क्षेत्रों में सूखा दिवस यानी ड्राई डे लागू रहेगा, जिसके तहत शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी नगरीय निकाय चुनावों के लिए सूखा दिवस से संबंधित आदेश जारी किया गया है. प्रचार समाप्त होने के बाद चुनाव वाले निकाय क्षेत्रों में बाहरी नेताओं और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी, जो संबंधित क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं. इसका उद्देश्य मतदान से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रखी गई है. करीब 54533 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती प्रस्तावित है. इसमें आरएसी की 57 कंपनियां और क्यूआरटी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा बल तैनात रहेगा.
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दूसरे चरण में 147 निकायों में मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निकायवार कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में कुल 147 नगरीय निकायों में मतदान होगा. 6 नगर निगम जिसमें अजमेर, कोटा, जयपुर, पाली, उदयपुर और जोधपुर शामिल है. वहीं 20 नगर परिषद जिसमें किशनगढ़, पुष्कर, टोंक, बहरोड, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सरदारशहर, गंगापुर सिटी, निंबाहेड़ा , राजसमंद, मकराना, हिंडौन सिटी, दौसा, डीग, फलौदी, सलूंबर, सीकर , सिरोही, लालसोट, बालोतरा शामिल है.
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जबकि 121 नगर पालिकाओं में दूसरे चरण में मतदान होना है. इनमें पिलानी, चिड़ावा, मण्ड्रेला, विद्याविहार, सूरजगढ़, सिंघाना, बुहाना, मण्डावा, बिसाऊ, मलसीसर, मुण्डावर, कोटकासिम, टपुकड़ा, पोकरण, चौहटन, धौरीमन्ना, सिवाना, सिंणधरी, बाप, कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़-रामबास, बर्डोदामेव, रामगढ़-शेखावाटी, लोसल, धोंद, मेड़तासिटी, रियांबाड़ी, मेड़तारोड़, डेगाना, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी, लाम्बाहरिसिंहपुरा, जैतारण, रायपुर, आसींद, गुलाबपुरा, कानोड, मावली, परतापुरगढ़ी, कुशलगढ़, बड़ी सादड़ी, आकोला, कपासन, देवगढ़, भीम और छोटीसादड़ी शामिल हैं.
इसके अलावा 121 नगर पालिकाओं में धरियावाद, सागवाड़ा, भीनमाल, सांचौर, बाली, खुडाला-फालना, सादड़ी, सुमेरपुर, तख्तगढ़, पिण्डवाड़ा, माउण्ट आबू, सार्दुलशहर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, गोलूवाला, पीलीबंगा, तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर, बीदासर, वैर, बयाना, नदबई, उच्चैन, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, माण्डलगढ़, बिजोलिया, नीमराना, मांढण, बर्जेद, खाजूवाला, नौखा, देशनोक, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, नापासर, खाटू खुर्द, परबतरसर, नॉवा, टोडाभीम, सूरौठ, लवाण, मण्डावरी, रामगढ़ पचवारा, कुम्हेर, बृजनगर, किशनगढ़बास, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, वजीरपुर, बामणवास, छबड़ा, मांगरोल, अटरू, लाखेरी, कापरेन, नैनवा, हिण्डौली, खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना और पिड़ावा के नाम शामिल हैं.