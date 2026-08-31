नगर पालिका चुनाव: नाथद्वारा में पहली बार किन्नर प्रत्याशी चुनावी मैदान में, AAP ने दिया टिकट
दिल्ली के पूर्व महापौर महेश खींची नाथद्वारा पहुंचे. उन्होंने कहा कि हर वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व का अधिकार है.
Published : August 31, 2026 at 5:25 PM IST
नाथद्वारा (राजसमंद): नाथद्वारा के चुनावी इतिहास में पहली बार किन्नर समाज की महिला चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं. आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव-2026 के लिए नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 व 14 से सुनीता बाई किन्नर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. वार्ड नंबर 11 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. इस कारण वार्ड संख्या 14 से भी पर्चा भरा गया है. पार्टी की ओर से सुनीता बाई को टिकट प्रदान करने के लिए आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश सह-प्रभारी एवं दिल्ली के पूर्व महापौर महेश खींची विशेष रूप से नाथद्वारा पहुंचे.
सुशिक्षा और स्वच्छता पर रहेगा विशेष ध्यान: सुनीता बाई किन्नर की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही नाथद्वारा की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है. स्थानीय स्तर पर इसे किन्नर समाज की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नामांकन दाखिल करने के बाद सुनीता बाई ने कहा कि "आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभारी हूं. हम मिलकर काम करेंगे और सभी वार्ड वासियों की मंशा के अनुरूप स्वच्छता व शिक्षा पर विशेष काम किया जाएगा."
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वंचित और उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व: प्रभारी महेश खींची ने कहा कि आम आदमी पार्टी सामाजिक समानता, सम्मान और सभी वर्गों की भागीदारी की राजनीति में विश्वास रखती है. राजनीति में समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी बात रखने और प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने किन्नर समाज से प्रत्याशी को टिकट दिया था, जो निगम पार्षद निर्वाचित हुए. इसी सोच के साथ पार्टी राजस्थान में भी समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रही है. खींची ने कहा कि आम आदमी पार्टी नाथद्वारा में ईमानदार, स्वच्छ एवं जनहित की राजनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतर रही है. पार्टी स्थानीय समस्याओं और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएगी.
वार्ड 11 और 14 का मुकाबला हुआ रोचक: नामांकन के दौरान आप जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल चंदेल, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट भरतकुमार पालीवाल, जिला संगठन महासचिव पप्पूलाल कीर सहित पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. सुनीता बाई किन्नर को टिकट दिए जाने के साथ ही वार्ड नंबर 11 व 14 का चुनावी मुकाबला भी रोचक हो गया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नाथद्वारा की जनता किन्नर समाज से आने वाली इस प्रत्याशी को किस तरह का समर्थन देती है.
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