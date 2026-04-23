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बूंदी में दमकलें खुद लापरवाही की चपेट में, कैसे बुझाएं आग?, टूटी शाफ्ट, खराब पंप, मिनी गाड़ियां शो-पीस

बूंदी नगरपालिका में खराब पड़ी एक दमकल ( Etv Bharat Bundi )