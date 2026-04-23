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बूंदी में दमकलें खुद लापरवाही की चपेट में, कैसे बुझाएं आग?, टूटी शाफ्ट, खराब पंप, मिनी गाड़ियां शो-पीस

जिले में इन दिनों प्रतिदिन 15 से 20 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हो रही है, लेकिन दमकलें खराब चल रही है.

fire brigades in Bundi
बूंदी नगरपालिका में खराब पड़ी एक दमकल (Etv Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 2:40 PM IST

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बूंदी: जिले में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन चिंता की बात है कि आग बुझाने वाली दमकल गाड़ियां खुद ही तकनीकी संकट से जूझ रही हैं. खेतों की सूखी नोलाइयों से लेकर जंगलों और बस्तियों तक हर दिन 15 से 20 स्थानों पर आग की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन नगर परिषद के बेड़े में शामिल पांच बड़ी और दो मिनी दमकलों में से अधिकतर बेकार हो चुकी हैं. किसी का पावर पंप खराब है, किसी की प्रोपेलर शाफ्ट टूटी है, तो वहीं संकरी गलियों के लिए उपलब्ध कराई गई मिनी दमकलें मेंटेनेंस के अभाव में महज शो-पीस बनकर रह गई हैं. केशवरायपाटन, लाखेरी, इंद्रगढ़ जैसी नगर पालिकाओं में भी यही हाल है. ऐसे में जिले की अग्निशमन व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है, जिससे गर्मी के इस मौसम में बड़ी आपदा की आशंका बढ़ गई है.

बूंदी नगर परिषद के अग्निशमन विभाग में पांच बड़ी और दो मिनी दमकल गाड़ियां है. इनमें से कुछ पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही. दो प्रमुख दमकलों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिनमें से एक का PTO (पावर टेक-ऑफ सिस्टम) खराब पड़ा है, जबकि दूसरी की प्रोपेलर शाफ्ट टूट चुकी है. नगर परिषद अग्निशमन विभाग के सहायक अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी के अनुसार इन दिनों रोजाना 15 से 20 स्थानों पर आग लगने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिनमें अधिकतर घटनाएं खेतों की नोलाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं. उनका कहना था कि खराब गाड़ियों की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों को कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन कई मामलों में समय पर समाधान नहीं हो पाया है.

अब्दुल मतीन मंसूरी, सहायक अग्निशमन अधिकारी बूंदी. (Etv Bharat Bundi)

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जिले की अन्य नगर पालिकाओं में भी यही हाल: स्थिति केवल बूंदी नगर परिषद तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की अन्य नगर पालिकाओं में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं. केशवरायपाटन और कापरेन नगर पालिकाओं में दमकल वाहन लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आग से निपटने की क्षमता प्रभावित हो रही है. लाखेरी नगर पालिका में भी दो में से एक दमकल कंडम घोषित की जा चुकी है, जबकि दूसरी से ही काम चलाया जा रहा है. इंद्रगढ़ और नैनवा नगर पालिकाओं में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां सीमित संसाधनों के सहारे ही आपात सेवाएं चलाई जा रही हैं. लाखेरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नरेश राठौर ने बताया कि आग लगने की बड़ी घटनाओं पर आसपास की नगर पालिकाओं और औद्योगिक इकाइयों की दमकलों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी तरह इंद्रगढ़ नगर पालिका में भी एक ही दमकल सक्रिय है और आपात स्थिति में अन्य स्थानों से मदद ली जाती है.

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बदहाल वाहनों की कोई नहीं ले रहा सुध. (Etv Bharat Bundi)

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खराब पड़े उपकरण. (Etv Bharat Bundi)

तंग इलाकों में दमकल का घुसना बड़ी चुनौती: सबसे गंभीर समस्या बूंदी शहर के पुराने परकोटे और घनी बस्तियों में सामने आती है, जहां गलियां संकरी होने के कारण बड़ी दमकलें पहुंच ही नहीं पातीं. कुछ वर्ष पहले इन क्षेत्रों के लिए दो मिनी दमकलें उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन समय पर मेंटेनेंस और इंजन की मरम्मत न होने के कारण वे निष्क्रिय स्थिति में पहुंव चुकी हैं. ऐसे में यदि इन क्षेत्रों में आग लग जाए, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है.

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कबाड़ में तब्दील दमकल वाहन (ETV Bharat Bundi)

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