हल्द्वानी में युवक की गोली मारकर हत्या, बीजेपी पार्षद पर आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया

हत्या से क्षेत्र में दहशत: गौर हो कि नैनीताल की शांत वादियां फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से अशांत हुई हैं. हल्द्वानी के रामपुर रोड क्षेत्र के पार्षद ने बीती देर रात घर के बाहर अज्ञात कारणों के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. हल्द्वानी में गोलीकांड से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी निगम पार्षद को हिरासत में लिया है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद पुलिस घटना की पड़ताल में जुटी हुई है. वहीं आरोपी पार्षद का नाम अमित बिष्ट बताया जा रहा है, जिस पर नितिन लोहनी की हत्या का आरोप लग रहा है. पार्षद अमित बिष्ट बीजेपी समर्थित बताया जा रहा है.

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद पर एक युवक की गोली मारने हत्या करने का आरोप लगा है. आनन-फानन में घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है. वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना के बारे में पूछताछ कर रही है.

बीती देर रात युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. हत्या के कारणों का पता किया जा रहा है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है.

मनोज कत्याल, एसपी सिटी

साथी ने बताई घटना: वहीं जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई वैसे ही एसपी सिटी मनोज कत्याल मौके पर पहुंचे और जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रत्यक्षदर्शी कमल भंडारी द्वारा बताया गया कि बीती देर रात्रि मृतक नितिन लोहनी और वह गौलापार गए हुए थे. जब वह अपने घर हल्द्वानी लौट रहे थे तभी नितिन ने बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू से मिलने की बात कही और वह दोनों पार्षद के घर चले गए. जिसके बाद उन्होंने गेट पर घंटी बजाई कुछ देर बाद पार्षद अमित बिष्ट असलहा के साथ गेट पर पहुंचा और दोनों पर तान दिया.

घटना बीती रात्रि की है. गोली लगने से युवक की मौत हुई है. आरोपी पार्षद को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है. पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है, अग्रिम कार्रवाई जा रही है.

दीपशिखा अग्रवाल, एएसपी

गोली चलने के बाद भागने लगा नितिन: इस दौरान पार्षद ने पहला फायर जमीन में किया. डर से नितिन मौके से भागने लगा तो आरोपी पार्षद द्वारा उस पर गोली चला दी. गोली लगने से नितिन नाली में जा गिरा, जब वह उसे उठाने के लिए पहुंचा तो और लोग भी हथियारों के साथ वहा पर पहुंच गए. इस दौरान वह जान बचा कर मौके से भाग गया. कोतवाली पुलिस ने आरोपी पार्षद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है. हत्या के बाद लोगों का कोतवाली में जमावड़ा लगा हुआ है.

