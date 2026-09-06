डूंगरपुर में अनोखा मामला: भाजपा के बागी प्रत्याशी के कार्यालय के बाहर 15 श्वान छोड़ गई परिषद की गाड़ी, जानिए मामला
वार्ड संख्या 31 में भाजपा एवं उसके बागी उम्मीदवार के बीच लड़ाई अलग ही मोड़ पर आ गई.
Published : September 6, 2026 at 9:27 PM IST
डूंगरपुर: नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियों के बीच वार्ड संख्या 31 में अनोखा मामला सामने आया है. न्यू कॉलोनी स्थित भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन के चुनाव कार्यालय के ठीक सामने नगर परिषद के शेल्टर होम की गाड़ी ने अचानक 10 से 15 लावारिस श्वान लाकर छोड़ दिए गए. इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने मौके पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. हालांकि, विरोध के बावजूद गाड़ी चालक आनन-फानन में श्वानों को छोड़कर रवाना हो गया. इस घटना ने चुनावी माहौल गरमा दिया.
नगर परिषद के वार्ड-31 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान उप सभापति सुदर्शन जैन चुनाव मैदान में हैं. उनके खिलाफ भाजपा के बागी सुनील जैन निर्दलीय के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. ऐसे में आचार संहिता के लागू रहते नगर परिषद की इस कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों और समर्थकों में भारी आक्रोश है. निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन ने आरोप लगाया कि यह सत्ता का खुला दुरुपयोग है. उन्हें कमजोर करने की नीयत से यह हथकंडा अपनाया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया हरकतों से उनके चुनावी हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वार्ड की जनता 9 सितंबर को मतदान के दिन वोट के जरिए इसका करारा जवाब देगी.
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टिकट नहीं मिला तो बगावत: वार्ड-31 में इस बार भाजपा का टिकट वितरण सबसे बड़ा मुद्दा बना है. यहां भाजपा ने अन्य वार्ड के रहने वाले निवर्तमान उप सभापति सुदर्शन जैन को टिकट दिया. इसी वार्ड के निवासी सुनील जैन भी भाजपा से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला. इस पर सुनील जैन निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर गए. इस वार्ड में कांग्रेस से कनकमल जैन उम्मीदवार हैं. वार्ड में जैन मतदाताओं की संख्या निर्णायक है. इसके बाद सिंधी समुदाय के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं. इनका रुख चुनावी समीकरण तय करेगा. इस बारे में नगर परिषद के आयुक्त ललित सिंह देथा से संपर्क करने के प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया.
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