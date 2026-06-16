ETV Bharat / state

जींद में नगर पालिका सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार, 16 लाख का बिल पास करने के बदले मांगे थे पैसे

हरियाणा के जींद के उचाना नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका सचिव को 32 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है.

Municipal Council Secretary arrested while accepting a bribe at the Uchana Municipal Council office in Jind
जींद में नगर पालिका सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 9:22 PM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद : हरियाणा के जींद की उचाना नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार दोपहर बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हिसार की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका सचिव अशोक डांगी को 32 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

32 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा : जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर-3 निवासी सुरेंद्र, जो ठेकेदारी का कार्य करता है, ने एसीबी को शिकायत दी थी कि नगर पालिका में उसके 16 लाख रुपये के बिल लंबित पड़े हैं. आरोप है कि इन बिलों को पास करने के लिए नगर पालिका सचिव अशोक डांगी दो प्रतिशत रिश्वत की मांग कर रहे थे. शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और सचिव को 32 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

जींद में नगर पालिका सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

बिल पास करने के एवज में दो प्रतिशत कमीशन : एसीबी हिसार इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका सचिव उसके 16 लाख रुपये के बिल पास करने के एवज में दो प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं. शिकायत की जांच के बाद टीम ने मंगलवार को ट्रैप लगाया और 32 हजार रुपये की रिश्वत के साथ सचिव को गिरफ्तार कर लिया.

लोगों से अपील : उन्होंने बताया कि बरामद राशि में 500-500 रुपये के कुल 64 नोट शामिल हैं. एसीबी की टीम मामले की आगे की जांच कर रही है. महेंद्र सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के लिए रिश्वत की मांग करता है तो उसकी तुरंत सूचना एसीबी को दें. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : करनाल में DC ऑफिस में चल रही थी रिश्वतखोरी, ACB ने क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

ये भी पढ़ें : नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सिविल सर्जन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : हांसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार

Last Updated : June 16, 2026 at 10:20 PM IST

TAGGED:

JIND BRIBE ARREST
UCHANA MUNICIPAL COUNCIL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL SECRETARY ARREST
नगर पालिका सचिव अरेस्ट
JIND BRIBE ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.