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जींद में नगर पालिका सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार, 16 लाख का बिल पास करने के बदले मांगे थे पैसे

जींद : हरियाणा के जींद की उचाना नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार दोपहर बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हिसार की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका सचिव अशोक डांगी को 32 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

32 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा : जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर-3 निवासी सुरेंद्र, जो ठेकेदारी का कार्य करता है, ने एसीबी को शिकायत दी थी कि नगर पालिका में उसके 16 लाख रुपये के बिल लंबित पड़े हैं. आरोप है कि इन बिलों को पास करने के लिए नगर पालिका सचिव अशोक डांगी दो प्रतिशत रिश्वत की मांग कर रहे थे. शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और सचिव को 32 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

जींद में नगर पालिका सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

बिल पास करने के एवज में दो प्रतिशत कमीशन : एसीबी हिसार इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका सचिव उसके 16 लाख रुपये के बिल पास करने के एवज में दो प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं. शिकायत की जांच के बाद टीम ने मंगलवार को ट्रैप लगाया और 32 हजार रुपये की रिश्वत के साथ सचिव को गिरफ्तार कर लिया.