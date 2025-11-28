ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर : कोर्ट के आदेश पर 35 साल पुरानी सब्जी मंडी हटाई, 250 विक्रेताओं के रोजगार पर संकट

शहर के 60 हजार बाशिंदों को सब्जी खरीदने जाना पड़ेगा दूर. नगर परिषद तलाश रही दूसरी जगह.

city council removed the market
नगर परिषद ने हटाई मंडी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 8:39 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: पुराने शहर में स्थित नेहरू पार्क में बीते 35 साल से संचालित सब्जी मंडी को कोर्ट के आदेश पर नगर परिषद ने बंद करा दिया. मंडी बंद होने से शहर के करीब 60 हजार लोगों को सब्जी खरीदने दूर जाना पड़ेगा. वहीं 250 सब्जी विक्रेताओं की रोजी पर भी संकट छा गया. परिषद मंडी के लिए अस्थायी जगह तलाश रही है.

नगर परिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर शिवराम मीणा ने बताया कि कोर्ट ने नेहरू पार्क की जमीन पर संचालित सब्जी मंडी को खाली करने के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश की पालना में नगर परिषद टीम ने मंडी में पुलिस की मदद से सब्जी विक्रेताओं के ठेले एवं थड़ियां हटवाई. मंडी वाली पार्क की जमीन को गेट लगा बंद कर दिया गया. मंडी बंद करने के बाद करीब 250 सब्जी विक्रेताओं के रोजगार पर संकट के बादल हैं.

मंडी हटाने से परेशान सब्जी विक्रेता (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें:हम्माल पर जानलेवा हमला, मजदूरों में गुस्सा फूटा, मंडी बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू

सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि वे इस जगह 35 साल से ठेला व थड़ी लगाकर परिवार पाल रहे हैं. उनका आरोप है कि कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों ने अपनी कार पार्क करने के लिए मंडी का एक गेट बंद करा दिया था. इसे लेकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस मामले में सवाई माधोपुर विधायक एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से भी न्याय की गुहार लगाई थी. व्यापारियों का कहना है कि इसके बाद परिषद के पुरानी तहसील में सब्जी मंडी संचालन का आश्वासन दिया था, लेकिन वहां पर्याप्त जमीन नहीं है. वहां हादसे की आशंका है इसलिए वहां सब्जी विक्रेता जाना नहीं चाहते.

Last Updated : November 28, 2025 at 9:07 PM IST

TAGGED:

VEGETABLE MARKET CLOSED BY COURT
35 YEAR OLD MANDI GOT VACATED
नेहरू पार्क मंडी बंद
सब्जी के लिए जाना पड़ेगा दूर
250 VEGETABLE VENDORS IN TROUBLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.