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हिस्ट्रीशीटर दिनेश के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस व नगर परिषद ने तोड़ा अतिक्रमण

25 मामले दर्ज: कुचामनसिटी के वृत्ताधिकारी जेठू सिंह ने बताया कि दिनेश स्वामी के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में 25 मामले दर्ज हैं. वह डीडवाना का हिस्ट्रीशीटर है. बीते दिनों डीडवाना में महिलाओं से हुई लूट की दो अलग-अलग घटनाओं में दिनेश शामिल था. पुलिस ने इन घटनाओं के बाद दिनेश स्वामी को गिरफ्तार कर लिया था.

कुचामनसिटी: डीडवाना के हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के घर पर सोमवार को आखिरकार पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. पुलिस और प्रशासन की टीमों ने दिनेश स्वामी के घर के आगे के हिस्से को अतिक्रमण मानते हुए उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. इस दौरान प्रशासनिक टीम ने घर के मुख्य गेट की दीवार, बाथरूम, शौचालय और एक पानी की हौद को तोड़ दिया. पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई का परिजनों ने जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चली.

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जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान के निर्देश पर उसकी संपत्तियों की जांच की गई. इस दौरान रेलवे स्टेशन के समीप उसका मकान पट्टे में दर्शाए गए निर्धारित माप से 19 गज ज्यादा मिला. इसके बाद 17 जुलाई को नगर परिषद की टीम ने दिनेश के घर पर नोटिस चस्पा कर उन्हें 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी थी.

अतिक्रमण हटाने के दौरान रोती महिला (ETV Bharat Kuchamancity)

पिता बोले - मकान का दिनेश से कोई लेना-देना नहीं: सोमवार सुबह पुलिस वृत्ताधिकारी जेठूसिंह के नेतृत्व में लाडनूं वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, थाना अधिकारी रितु कुमारी, मनसी राम, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र चौकीदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची. उनके साथ बुलडोजर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी थीं, जैसे ही बुलडोजर दिनेश स्वामी के घर पहुंचा, तो उसके पिता भंवरलाल स्वामी और परिजनों ने विरोध किया. दिनेश स्वामी के पिता ने कहा कि यह मकान दिनेश का नहीं बल्कि उनके नाम है. वह खुद पैरों से विकलांग हैं. दिनेश से उनका कोई लेना-देना नहीं है. वहीं दिनेश की मां और बहन बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए रोने लगीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के अंदर भेज दिया. इसके बाद बुलडोजर ने 19 गज में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया.