सूरजपुर में नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग, प्रेमनगर के जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी
पूरा विवाद इसी साल 20 फरवरी को जारी हुए एक टेंडर विज्ञापन से शुरू हुआ. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 2:13 PM IST
सूरजपुर: नगर पंचायत प्रेमनगर के जन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मिलकर सीएमओ को उनके पद से हटाने की मांग रखी है. जनप्रतिनिदियों का आरोप है कि सीएमओ अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं. सीएमओ की कार्यशैली से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष सखमनिया जगत, उपाध्यक्ष आलोक साहू सहित कई पार्षद एकजुट होकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सभी ने एकसुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) को उनके पद से हटाने की मांग की. नाराज पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि नगर में होने वाले विकास के कार्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं. पार्षदों का आरोप है कि अगर वो कामों को यूं ही प्रभावित करते रहे तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी.
नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग
दरअसल पूरा विवाद इसी साल 20 फरवरी को जारी हुए एक टेंडर विज्ञापन से शुरू हुआ है. नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मुताबिक निविदा की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी करने के बाद 2 ठेकेदारों को 17 अप्रैल 2026 को कार्यादेश जारी किए गए थे. इसके बाद 7 विकास कार्यों पर काम भी शुरू हो गया. खास बात यह है कि इन कार्यों का मूल्यांकन खुद मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया गया और भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी की गई
CMO ने आदेश जारी कर कार्यों को निरस्त कर दिया
लेकिन विवाद तब बढ़ गया, जब 9 अक्टूबर 2026 को CMO ने आदेश जारी कर सभी 7 विकास कार्यों के कार्यादेशों को एकतरफा निरस्त कर दिया. पार्षदों का आरोप है कि कलेक्टर की ओर से केवल निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन सीएमओ ने इसकी गलत व्याख्या करते हुए पहले से जारी कार्यादेशों और चल रहे विकास कार्यों को ही निरस्त कर दिया. जिससे जनहित के किए जा रहे काम बंद हो गए.
सीएमओ के द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है उसपर रोक लगनी चाहिए. हम सीएमओ के खिलाफ शिकायत लेकर आज कलेक्टर से मिलने आए हैं. आज परिषद के एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसपर कलेक्टर ने पिछले दिनों एक आदेश किया था कि 66 लाख की निविदा पर रोक लगाई जाए. राज्य शासन में अधिकार दिया गया है सीएमओ को कि 50 हजार का काम स्वीकृत कर सकते हैं और निरस्त कर सकते हैं. उन नियमों के परे जाकर सीएमओ ने न तो बैठक कराई न कोई प्रस्ताव पारित किया. 66 लाख के काम को सीएमओ द्वारा निरस्त कर दिया गया. जिन कामों को निरस्त किया गया है उन कामों का भुगतान भी इन्होने खुद भुगतान भी किया है और अभी काम चल रहा है: आलोक साहू, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत प्रेमनगर
जल्द होने वाले हैं नगर पंचायत चुनाव
नगर पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि सीएमओ के इस कार्य से न केवल विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, बल्कि ठेकेदारों और नगर प्रशासन के बीच भी स्थिति असमंजसपूर्ण हो गई है. वहीं अगले कुछ महीनों में नगर पंचायत चुनाव होने के चलते यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता नजर आने लगा है. वहीं यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन अब इस शिकायती मुद्दे पर क्या कार्रवाई करता है.