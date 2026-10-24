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सूरजपुर में नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग, प्रेमनगर के जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी

नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग ( ETV Bharat )

सूरजपुर: नगर पंचायत प्रेमनगर के जन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मिलकर सीएमओ को उनके पद से हटाने की मांग रखी है. जनप्रतिनिदियों का आरोप है कि सीएमओ अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं. सीएमओ की कार्यशैली से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष सखमनिया जगत, उपाध्यक्ष आलोक साहू सहित कई पार्षद एकजुट होकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सभी ने एकसुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) को उनके पद से हटाने की मांग की. नाराज पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि नगर में होने वाले विकास के कार्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं. पार्षदों का आरोप है कि अगर वो कामों को यूं ही प्रभावित करते रहे तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी.

नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग दरअसल पूरा विवाद इसी साल 20 फरवरी को जारी हुए एक टेंडर विज्ञापन से शुरू हुआ है. नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मुताबिक निविदा की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी करने के बाद 2 ठेकेदारों को 17 अप्रैल 2026 को कार्यादेश जारी किए गए थे. इसके बाद 7 विकास कार्यों पर काम भी शुरू हो गया. खास बात यह है कि इन कार्यों का मूल्यांकन खुद मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया गया और भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी की गई