नगर पालिका महराजगंज के सभासद का निर्वाचन निरस्त; नामांकन में झूठा शपथ-पत्र लगाया था

महराजगंज: नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से सभासद के निर्वाचन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. सभासद पर झूठा शपथ-पत्र और दो वार्ड के वोटर लिस्ट में नाम होने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी. सुनवाई के बाद अपर जिला जज संजय मिश्र की अदालत ने निर्वाचन निरस्त करने का फैसला सुनाया.

कोर्ट के इस फैसले से नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है. कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिवनगर वार्ड के सभासद महेंद्र ने कहा कि वह हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. नगर पालिका परिषद महराजगंज के चुनाव में वार्ड नंबर 7 से महेंद्र सभासद निर्वाचित हुए थे.

किसने की थी शिकायत: शिवनगर वार्ड के ही निवासी श्रवण निगम ने सभासद महेंद्र के निर्वाचन को विधि विरुद्ध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दो साल बाद इस केस में न्यायालय का फैसला आ गया है. श्रवण निगम ने याचिका में आरोप लगाया था, कि महेंद्र का मतदाता सूची में दो जगह नाम है.

इतना ही नहीं उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय झूठा शपथ-पत्र जमा किया था. कोर्ट ने श्रवण निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की थी. दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस पूरी की.