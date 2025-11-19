नगर पालिका महराजगंज के सभासद का निर्वाचन निरस्त; नामांकन में झूठा शपथ-पत्र लगाया था
शिवनगर वार्ड के निवासी श्रवण निगम ने सभासद महेंद्र के निर्वाचन को विधि विरुद्ध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
महराजगंज: नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से सभासद के निर्वाचन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. सभासद पर झूठा शपथ-पत्र और दो वार्ड के वोटर लिस्ट में नाम होने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी. सुनवाई के बाद अपर जिला जज संजय मिश्र की अदालत ने निर्वाचन निरस्त करने का फैसला सुनाया.
कोर्ट के इस फैसले से नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है. कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिवनगर वार्ड के सभासद महेंद्र ने कहा कि वह हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. नगर पालिका परिषद महराजगंज के चुनाव में वार्ड नंबर 7 से महेंद्र सभासद निर्वाचित हुए थे.
किसने की थी शिकायत: शिवनगर वार्ड के ही निवासी श्रवण निगम ने सभासद महेंद्र के निर्वाचन को विधि विरुद्ध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दो साल बाद इस केस में न्यायालय का फैसला आ गया है. श्रवण निगम ने याचिका में आरोप लगाया था, कि महेंद्र का मतदाता सूची में दो जगह नाम है.
इतना ही नहीं उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय झूठा शपथ-पत्र जमा किया था. कोर्ट ने श्रवण निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की थी. दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस पूरी की.
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और बहस सुनने के बाद अपर जिला जज संजय मिश्र की अदालत ने प्रतिवादी के तर्कों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश में कहा है, कि 11 अप्रैल 2023 से 13 मई 2023 तक संपन्न महराजगंज मगर पालिका वार्ड नंबर सात के सदस्य का निर्वाचन निरस्त किया जाता है.
इस मामले में सभासद महेंद्र का कहना है कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी जाएगी.
