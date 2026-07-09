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बदमाशों ने नगर परिषद जमादार पर डंडे और सरिये से किया हमला, आपसी रंजिश के चलते की मारपीट

कोतवाली थाना ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर में बेखौफ बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते बुधवार रात को भरे बाजार नगर परिषद के एक जमादार पर डंडे और सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में जमादार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. शहर के सबसे व्यस्ततम और मुख्य स्टेशन रोड बाजार में हुई इस वारदात के चलते व्यापारियों ओर राहगीरों में हड़कंप मच गया. शहर कोतवाल मनोज कुमार के अनुसार रात को आपसी रंजिश के चलते बाजार में व्यक्ति के साथ मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो सामने आया है. पढे़ं. बदमाशों ने अस्पताल में मचाया उत्पाच, लाठी-सरियों से मरीज को पीटा, इमरजेंसी कक्ष में की तोड़फोड़