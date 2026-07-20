ETV Bharat / state

फायर सिस्टम नहीं लगाने वालों को अंतिम चेतावनी, 100 से अधिक संस्थानों को दिया नोटिस

नगर परिषद ने फायर सिस्टम नहीं लगाने वाले 100 से अधिक संस्थानों की सूची सार्वजनिक की है.

Fire Safety Systems In Kuchaman
एक संस्थान में स्थापित फायर सिस्टम (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने सख्ती शुरू कर दी है. नगर परिषद ने 100 से अधिक निजी शिक्षण संस्थानों, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स और अन्य उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों को अग्निशमन सुरक्षा मानकों के अनुरूप फायर सिस्टम स्थापित कर फायर एनओसी पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए संबंधित संस्थानों को 15 दिन का अंतिम समय दिया गया है.

निजी संस्थानों की सूची सार्वजनिक होने के बाद लोगों ने सरकारी कार्यालयों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना था कि यदि नियम सभी पर समान रूप से लागू हैं तो सरकारी विभागों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जांच के दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय में भी अग्नि सुरक्षा संबंधी कई कमियां सामने आने पर अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है.

पढ़ें: वेंटिलेटर पर है झालावाड़ के जिला अस्पताल का फायर सिस्टम, निरीक्षण में मिली खामियां

उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठान प्रशासन के रडार पर: नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया ने बताया कि जिन भवनों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, उन्हें उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है. इनमें निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, बहुमंजिला कॉम्पलेक्स, हॉस्टल और अस्पताल शामिल हैं. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म, हाइड्रेंट सिस्टम, आपातकालीन निकास सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं.

15 दिन बाद होगा दोबारा निरीक्षण: नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सभी चिह्नित प्रतिष्ठानों का पुनः भौतिक सत्यापन किया जाएगा. जिन संस्थानों में फायर सिस्टम नहीं मिलेगा या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके विरुद्ध सीज करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई की सूचना के बाद शहर के होटल, स्कूल, कोचिंग संस्थान, मैरिज गार्डन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने की कवायद तेज हो गई है. आयुक्त कांकरिया ने बताया कि 100 से ज्यादा सभी संबंधित संस्थानों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और जहां फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिलेगा, वहां नियमानुसार सीज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

MUNICIPAL COUNCIL ISSUES NOTICES
NOTICE FOR FIRE SAFETY SYSTEMS
HYDRANT SYSTEM IN OFFICES
FIRE SAFETY SYSTEMS IN KUCHAMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.