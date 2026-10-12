ETV Bharat / state

गढ़वा में 9 दिनों तक नहीं खुलेगी मांस-मछली की दुकानें, नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस पर विवाद

गढ़वा नगर परिषद ( Etv Bharat )

गढ़वा: जिला में नवरात्रि के दौरान मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने के निर्देश पर अब विवाद खड़ा हो गया है. नगर परिषद की ओर से जारी नोटिस के बाद शहर में पक्ष और विपक्ष के बीच आवाजें उठने लगी हैं.

एक ओर एक पक्ष इस फैसले का समर्थन कर रहा है जबकि दूसरे पक्ष के कुछ लोग इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब यह मामला आस्था, खान-पान की स्वतंत्रता और प्रशासनिक फैसले के बीच बहस का मुद्दा बन गया है. आखिर क्या है पूरा मामला, पढ़िए इस रिपोर्ट में.