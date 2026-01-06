ETV Bharat / state

गढ़वा में कड़ाके की ठंड, नगर परिषद द्वारा कई जगहों पर अलावा की व्यवस्था

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां पर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है जिसके कारण लोग ठिठुर रहे हैं. नगर परिषद ने शहर में 32 जगहों पर अलावा की व्यवस्था की है. जिसका प्रतिमाह खर्च लगभग 15 लाख रुपए आ रहा है.

गढ़वा में अलग-अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था

ठंड को देखते हुए गढ़वा नगर परिषद पूरी तरह सक्रिय हो गई है. इसके बढ़ते प्रकोप से आमजन, विशेषकर रात में बाहर रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की गई है. अलाव की व्यवस्था शुरू होने से राहगीरों खासकर रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंदों और देर रात तक काम करने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है.

जानकारी देते स्थानीय और कार्यापालक पदाधिकारी (Etv Bharat)

धूप निकलने के बाद ठंड से मिलती है राहत

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिला में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देर रात और सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. मंगलवार गढ़वा जिला का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सुबह से 11 बजे तक आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे. ऐसे में लोगों को सुबह 11 बजे के बाद धूप के दर्शन हुए, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली.