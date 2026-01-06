गढ़वा में कड़ाके की ठंड, नगर परिषद द्वारा कई जगहों पर अलावा की व्यवस्था
गढ़वा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. जिसके चलते कई जगहों पर अलावा की व्यवस्था की गई है.
Published : January 6, 2026 at 5:39 PM IST
गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां पर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है जिसके कारण लोग ठिठुर रहे हैं. नगर परिषद ने शहर में 32 जगहों पर अलावा की व्यवस्था की है. जिसका प्रतिमाह खर्च लगभग 15 लाख रुपए आ रहा है.
गढ़वा में अलग-अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था
ठंड को देखते हुए गढ़वा नगर परिषद पूरी तरह सक्रिय हो गई है. इसके बढ़ते प्रकोप से आमजन, विशेषकर रात में बाहर रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की गई है. अलाव की व्यवस्था शुरू होने से राहगीरों खासकर रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंदों और देर रात तक काम करने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है.
धूप निकलने के बाद ठंड से मिलती है राहत
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिला में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देर रात और सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. मंगलवार गढ़वा जिला का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सुबह से 11 बजे तक आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे. ऐसे में लोगों को सुबह 11 बजे के बाद धूप के दर्शन हुए, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली.
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए यह व्यवस्था अस्थायी नहीं बल्कि पूरे शीतकाल के दौरान जारी रहेगी. इसके लिए संबंधित कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जहां अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, वहां अतिरिक्त अलाव की व्यवस्था की जाए.
आश्रय गृह में भी ठहरने की व्यवस्था
नगर परिषद की ओर से यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि अलाव सुरक्षित स्थानों पर जलाया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. आश्रय गृह में भी है ठहरने की व्यवस्था की गई है. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि जिन लोगों को रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आश्रय गृह में व्यवस्था की गई है ताकि लोग ठंड से बच सकें.
ये भी पढ़ें:
कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों के लिए सड़क पर उतरे न्यायिक अधिकारी, लोगों को बांटे कंबल
हजारीबाग में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने उठाया बीड़ा, जरूरतमंदों के बीच कर रहे हैं कंबल वितरण
झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, गुमला में 3.6 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए अन्य जिलों का हाल