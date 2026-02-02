ETV Bharat / state

जामताड़ा में वार्ड नंबर 4 का हाल-बेहाल, शहर की सड़क किनारे कचरे का अंबार!

जामताड़ा नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर चार के इलाके में फैला कचरा चुनावी मुद्दा बनेगा या हालत वैसी ही रह जाएगी.

municipal council has not waste management system for city in Jamtara
Published : February 2, 2026 at 2:15 PM IST

जामताड़ाः जिला मुख्यालय में नगर पंचायत स्थित है. जिला मुख्यालय का प्रमुख शहर रहने के बावजूद नगर पंचायत द्वारा अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था नहीं हो पाई है. नतीजा है कि शहर का सारा कचरा सड़क के किनारे फेंका जाता है. जिससे यहां वार्ड के लोगों को इस प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है. साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है.

सड़क किनारे फेंका जाता है शहर का कचरा!

झारखंड में नगर निकाय का चुनाव लंबे समय के बाद होने जा रहा है. जामताड़ा जिला मुख्यालय का प्रमुख शहर जामताड़ा नगर है, जो नगर पंचायत अंतर्गत आता है. यहां की सबसे बड़ी विडंबना है कि शहर का सारा कूड़ा कचरा फेंकने के लिए आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ना इसका स्थायी समाधान हो पाया है.

जामताड़ा में वार्ड नंबर चार का हाल! (ETV Bharat)

जिसका नतीजा यह है कि शहर का सारा कूड़ा कचरा वार्ड नंबर चार अंतर्गत सड़क के किनारे खुले में फेंका जाता है. जिससे दुर्गंध फैलती रहती है साथ ही स्थानीय लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है. बता दें कि जिला मुख्यालय जाने का यह मुख्य सड़क है. इसी से सारे डीसी-एसपी समेत आलाधिकारियों का भी आना-जाना लगा रहता है. डीसी और एसपी का आवास भी सामने ही पड़ता है, इसके बावजूद आज तक इस कचरे का स्थायी समाधान नहीं हो पाया.

खुले में कूड़ा कचरा फेंकने से वातावरण हो रहा प्रदूषित

सड़क के किनारे खुले में कूड़ा कचरा फेंकने से उसके अंबार लगने से आने जाने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मुंह ढककर यहां से पार होना पड़ता है, साथ ही हवा में प्रदूषण फैल रहा है. खासकर वहां वार्ड नंबर 4 के स्थानीय लोगों को इसका ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है और परेशानी उठानी पड़ रही है.

कचरे का प्लास्टिक खाकर पशु की हो रही मौत!

खुले में सड़क के किनारे कूड़ा कचरा फेंकने से वहां पशु प्लास्टिक या गंदा खाकर बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि कचरा के कारण उनके पशु मर जाते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है. यही नहीं लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ा पोखरा है, जहां पर छठ काफी धूमधाम से मनाया जाता है. कचरा पास के तालाब में पहुंचता है और पोखरा भी प्रदूषित होता है.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था के लिए प्रशासन विफल

हालांकि नगर पंचायत व जिला प्रशासन द्वारा सारा कचरा फेंकने के लिए कई बार जगह को चिन्हित किया गया. लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक लागू नहीं हो पाया. जिससे आज भी शहर का कूड़ा कचरा सड़क के किनारे ही फेंका जा रहा है.

होल्डिंग टैक्स लिया जाता है पर नहीं मिलती सुविधा

नई नगर पालिका कानून के तहत सरकार द्वारा नगर पंचायत में नगर के लोगों से बढ़ाकर होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, लोग किसी तरह टैक्स दे देते हैं. जिस हिसाब से होल्डिंग टैक्स लिया जाता है उस हिसाब से नागरिकों को सुविधा नहीं मिल पाती है. जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल बताते हैं कि नगर पंचायत के अधिकतर लोगों की आमदनी काफी कम है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा होल्डिंग टैक्स लिया जाता है. लेकिन टैक्स के अनुरूप नागरिकों को सुविधा नहीं मिल पाती है.

जो भी हो एक लंबे समय के बाद अब शहर की सरकार बनने जा रही है. शहर के लोग अपनी नई सरकार को चुनेंगे. अब देखना है कि शहर के लोगों को नए बनने वाली सरकार शहर के नागरिकों को सुविधा और समस्या से निदान दिलाने में कितने सक्षम हो पाते हैं और लोगों के अनुरूप कितने खरे उतर पाते हैं.

