साहिबगंज में 130 नगर परिषद कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, बकाया वेतन की मांग को लेकर अड़े
साहिबगंज में बकाया मजदूरी की मांग को लेकर 130 म्युनिसिपल काउंसिल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.
Published : July 9, 2026 at 4:35 PM IST
साहिबगंज: झारखंड स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ (Jharkhand Local Bodies Employees' Union) के बैेनर तले नगर परिषद के लगभग 130 कर्मी विभिन्ने मांगों को लेकर गुरुवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए. नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव हरि के नेतृत्व में, कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में धरना-प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पूरी करने को लेकर जोरदार आवाज उठाई.
नप अध्यक्ष उपायुक्त के सामने समस्याओं को रखेंगे
नगर परिषद कर्मियों का साथ नप अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने दिया और कहा कि उपायुक्त से मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं को सामने रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि मांगों में डे-एनयूएलएम (Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission) विंग के तहत कम्युनिटी ऑर्गनाइजर की बकाया मजदूरी का जल्द भुगतान, सभी म्युनिसिपल काउंसिल कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, रिटायर हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख के एक महीने के अंदर ग्रेच्युटी देना, म्युनिसिपल काउंसिल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को समय पर हर महीने फैमिली पेंशन देना और अप्रैल 2026 से दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी लागू करना शामिल है.
नगर परिषद कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
कहा गया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. शिव हरि ने बताया कि अब से सफाई कर्मी कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं करेंगे. कार्यालय के समक्ष हर दिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
कर्मियों की मांग उचित हैः नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान
एक सेवानिवृत टैक्स दारोगा ने बताया कि सेवानिवृत होने के बाद भी नियमित रुप से सैलरी नहीं दी जाती है. हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ा, हमारे जैसे कई लोगों का वेतन बढ़ोतरी कर भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन विभाग का रवैया जस का तस है. नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने कहा कि इनकी मांग उचित है. इनकी समस्या को उपायुक्त के समक्ष रख समाधान करने का प्रयास किया जाएगा.
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