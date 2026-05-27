ETV Bharat / state

झालावाड़: चार महीने से वेतन नहीं, गुस्साए कर्मचारी नगर परिषद के गेट पर फेंकने लगे कूड़ा

नगर परिषद के सामने सफाईकर्मियों ने फेंका कचरा ( ETV Bharat Jhalawar )