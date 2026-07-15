नगर परिषद कर्मचारी आत्महत्या मामला: मोर्चरी के आगे चल रहे धरने के दूसरे दिन बनी सहमति
एएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने इस मामले में अब हत्या का भी संदेह जाहिर किया है.
Published : July 15, 2026 at 5:28 PM IST
बाड़मेर: नगर परिषद सफाई कर्मचारी गौरीशंकर के आत्महत्या के मामले को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने के दूसरे दिन बुधवार दोपहर को विभिन्न मांगों पर सहमति बनी. मृतक के भाई मोहनलाल ने बताया कि भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की धरनास्थल पर हुई वार्ता सफल रही.
भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा और उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर की मौजूदगी हुई वार्ता में पीड़ित परिवार की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है. मृतक सरकारी कर्मचारी होने के चलते परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी मिलेगी. इसके अलावा एक ओर सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा आर्थिक सहायता और सबसे प्रमुख मांग आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने जल्द करने का भरोसा दिलाया है. खारा ने अपनी ओर से घोषणा करते हुए कहा कि जब मृतक की बेटियां पढ़ाई करेंगी, तब तक पढ़ाई संबंधित सारी सामग्री की व्यवस्था की जाएगी.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि सोमवार को नगर परिषद कर्मचारी गौरीशंकर की मौत का मामला सामने आया था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ समय से गौरीशंकर को फाइनेंसर्स मानसिक रूप लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. दो दिनों से पीड़ित परिवार समाज के लोगों के साथ मोर्चरी के धरने पर बैठा हुआ था. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज वार्ता हुई है, जिसने विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है. एएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने इस मामले में अब हत्या का भी संदेह जाहिर किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि फाइनेंस करने वाले 10 फीसदी या इससे अधिक ब्याज पर पैसे देकर बाद में व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं. जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं. उन्होंने फाइनेंसर्स को भी स्पष्ट सन्देश दिया है कि ऐसे लोगों पर एसआईटी गठित कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. इधर पूर्व विधायक मेवाराम जैन भी धरनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 51 हजार रुपए की सहायता की भी घोषणा की.