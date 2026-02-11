रामगढ़ नगर परिषद: चुनाव के समय लगती है वादों की 'मंडी', लोगों ने गिनाई क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं
रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड 17, 18 और 19 के लोग क्षेत्र में विकास चाहते हैं.
Published : February 11, 2026 at 5:58 PM IST
रामगढ़: नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 17, 18 और 19 भले ही ‘नगर’ जैसे हो, लेकिन हालात किसी दूरदराज गांव से कम नहीं लगते हैं. टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, अंधेरे में डूबती गलियां और पीने के पानी की किल्लत यहां आम है. ये समस्या अब इन वार्डों की पहचान बन चुकी है. सवाल यह है कि जब नगर परिषद का क्षेत्र है तो विकास की रोशनी और पक्के मकान लोगों को अब तक क्यों नहीं मिले? इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और वे इसे सीधे तौर पर जीते हुए वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद की विफलता मान रहे हैं.
वार्ड की नहीं सुधर पाई स्थिति
2016 से नगर परिषद के कार्यकाल के दौरान विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए. 2018 में नगर परिषद का चुनाव हुआ. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्यों को नगर के विकास के लिए लोगों ने चुना लेकिन वार्ड की स्थिति नहीं सुधरी. पिछले पांच साल में विकास कार्यों के बड़े-बड़े दावे किए गए, योजनाओं की घोषणा भी हुई और बजट खर्च होने की बात कही गई. करीब दो साल तक तो विकास कार्यों का संचालन सीधे नगर परिषद कार्यालय से हुआ, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता दिखाई दे रहा है.
वार्ड के कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत
वार्ड 17, 18 और 19 की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है लेकिन यह पूरा इलाका ग्रामीण परिवेश जैसा दिखता है. लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. यहां तक वार्ड 17 स्थित आदिवासी बहुल इलाके में पानी की व्यवस्था भी नहीं है. यूं कहें नगर परिषद के पूर्व वार्ड सदस्य और नगर परिषद के कर्मियों ने इन वार्डो को नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका मूलभूत सुविधाओं की मार झेल रहा है. वार्ड 17 के नीचे टोला में अधिकतर मकान खपरैल के बने हुए हैं.
बजट की घोषणा लेकिन विकास अधूरा
वार्ड 17 का कुछ क्षेत्र दामोदर नदी के दूसरी ओर सिरका में पड़ता है और कुछ इलाका दामोदर नदी के 18 वार्ड से सटा है. क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की सूची लंबी है, साथ ही बजट की घोषणाएं भी कम नहीं हुई है. करीब दो साल तक तो विकास कार्य सीधे नगर परिषद कार्यालय से संचालित होते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.
वार्ड 17 में जलजमाव की विकट स्थिति
वार्ड 17 की गलियों में बारिश के मौसम में जलजमाव होना कोई नई बात नहीं है. वार्ड 18 में कई मोहल्लों की सड़क आज भी कच्ची हैं. वही वार्ड 19 के लोग नियमित सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि टैक्स नगर को दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं ग्रामीण स्तर की भी नसीब नहीं होती. इलाके में समय-समय पर नालियों की साफ सफाई नहीं होती. जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता है, साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है.
प्रदूषण और सुविधाओं का टोटा
स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में स्ट्रीट लाइट भी आधी अधूरी जलती है. इलाके में स्पंज आयरन का प्लांट है, जिससे प्रदूषण होता है और उसके कारण भी लोग काफी परेशान हैं. पेयजल के लिए तीनों वार्ड में परेशानी है और कई इलाकों में लोग आज भी निजी संसाधन पर निर्भर हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विकास कार्यों का संचालन नगर परिषद कार्यालय से ही हो रहा था, तब निगरानी और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर वार्ड 17, 18 और 19 की तस्वीर क्यों नहीं बदली है.
चुनाव में वादे लेकिन धरातल पर गायब विकास
चुनाव नजदीक है और समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. उनका कहना है कि चुनाव के समय वादों की झड़ी तो लगती है, लेकिन जीत के बाद प्रतिनिधि शायद ही कभी इन गलियों की सुध लेते हैं. नगर परिषद को यह समझना होगा कि नगर क्षेत्र के नागरिकों को ग्रामीण जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर करना विकास नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है.
ये भी पढ़ें- जामताड़ा के नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दल भी झोंक रहे हैं ताकत, कर रहे जीत का दावा
पाकुड़ नगर परिषद में पेयजल और जल निकासी का है समस्या, मतदाताओं को योग्य उम्मीदवार की तलाश
नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी, मैदान में घरेलू महिला से लेकर हाई प्रोफेशनल तक ठोक रही हैं ताल