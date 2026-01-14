ETV Bharat / state

नगर परिषद में अटका था भुगतान, अवसाद में आए ठेकेदार ने की आत्महत्या

ठेकेदार ने निजी बैंक से लोन ले रखा था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था. नगर परिषद में भी उसके पैसे अटके हुए थे.

municipal council contractor
कोतवाली थाना झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
Published : January 14, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: नगर परिषद के लिए सड़क निर्माण का कार्य करने वाले एक ठेकेदार ने बुधवार को होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना का पता उस समय लगा, जब वेटर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया. दरवाजा बंद मिलने पर लॉक तोड़कर अंदर गए तो ठेकेदार बेहोश मिला. उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

कोतवाली प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि मृतक ठेकेदार प्रवीण चतुर्वेदी झालावाड़ निवासी था. वह नगर परिषद के लिए सड़क निर्माण का काम करता था. पुलिस के अनुसार नगर परिषद में उसके बिलों का भुगतान लंबे समय से बकाया था. इस कारण वह काफी दिनों से अवसाद में था. साथ ही उसने एक निजी बैंक से ऋण लिया था. वह भी नहीं चुका पा रहा था. इसके कारण भी वह तनावग्रस्त था. युवक के शव को फिलहाल जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है. परिजनों के पहुंचने व पोस्टमार्टम के लिए पर्चा बयान देने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

कोतवाली प्रभारी मीणा ने बताया कि चतुर्वेदी सिटी फोर लेन स्थित एक निजी होटल में किराए के कमरे में ठहरा था. बुधवार सुबह उसका शव उसी कमरे में मिला. थाना प्रभारी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बैंक से कितनी राशि का ऋण लिया गया था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. नगर परिषद द्वारा ठेकेदार का कितना भुगतान बकाया है, इसकी भी जांच की जाएगी. फिलहाल, परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

