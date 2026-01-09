ETV Bharat / state

प्रयागराज में नगर पालिका परिषद का लिपिक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 87 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

प्रयागराज : भ्रष्टाचार निवारण संगठन, प्रयागराज मंडल ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ में तैनात लिपिक प्रशांत सिंह को 87 हजार पांच सौ रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई दोपहर 2.13 बजे अधिशासी अधिकारी के टाइपिस्ट कक्ष में की गई, जिससे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया.





तकनीकी स्वीकृति दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत : इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, प्रयागराज, रवींद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई भदोही जिले के निवासी प्रवीण रामपाल सिंह की लिखित शिकायत पर की गई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म को नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा आवंटित कार्यों को शुरू कराने, कार्यस्थल दिखाने और टीएस (तकनीकी स्वीकृति) दिलाने के नाम पर अधिशासी अधिकारी अभिनव यादव व लिपिक प्रशांत सिंह की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत को गंभीर मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पहले गोपनीय जांच कराई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए.



