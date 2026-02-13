पाकुड़ नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर चतुष्कोणीय मुकाबला, सबरी पाल ने किया जीत का दावा
पाकुड़ नगर परिषद चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है. बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष ने पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है.
Published : February 13, 2026 at 6:01 PM IST
पाकुड़: जिले के एकमात्र नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डों में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. पाकुड़ नगर परिषद में कुल 37033 मतदाता हैं. जिसमें 18677 महिला और 18356 पुरुष शामिल है. 21 वार्ड वाले इस नगर परिषद से 89 वार्ड पार्षद और 10 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं. सभी प्रत्याशी मतदाताओं का रिझाने के लिए सीधा संपर्क के अलावे प्रचार-प्रसार पर जोर दे रहे हैं.
निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को लेकर चाय-पान की दुकानों, चौक चौराहों पर ज्यादा चर्चा हो रही है. पिछली बार दलीय आधार पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संपा साहा ने 7914 मत लाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मीरा प्रवीण सिंह को 2685 मतों से पराजित किया था. इस बार दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है. लेकिन संपा साहा को बीजेपी, मोनिता कुमारी को कांग्रेस, शेख सेलिना सुल्ताना को जेएमएम और मुकुल भट्टाचार्य को वामपंथ ने अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया है.
पार्टी से अलग अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं सबरी पाल
बीजेपी के महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सबरी पाल ने अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पाकुड़ आने के बाद प्रचार प्रसार पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है. इधर प्रशासन भी भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हुआ है. सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर को पहले चरण का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों का दूसरा रेंडमाइजेशन भी कर लिया गया है. मतदान सामग्रियों की पैकिंग, बूथों का सत्यापन, आचार संहिता का अनुपालन कराने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है तो पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है.
नगर निकाय चुनाव में मतदाता वैसे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का मन बना रहे हैं जो शहरी क्षेत्र में नियमित विद्युत और जलापूर्ति के अलावे सड़क जाम से मुक्ति जैसे जरूरतों को पूरा करने में खड़ा उतर सके. बाधा रहित चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने 42 बूथों में से 6 को संवेदनशील और 4 मतदान केंद्र को अति संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया है. पाकुड़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर चतुष्कोणीय मुकाबला के आसार बन रहे हैं.
जनसंपर्क अभियान चला रही अध्यक्ष पद प्रत्याशी सबरी पाल से हुई बातचीत में कहा कि यदि शहरी क्षेत्र की जनता मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता शहर को जाम मुक्त करना होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा नगर परिषद को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम किया जायेगा.
