फिर एक नगर निगम, क्या बदलेगा, कौन संभालेगा? शासन सचिव ने साझा की हर जानकारी
नगर निगमों के एकीकरण के साथ ही अब आगामी रूपरेखा को लेकर स्वायत्तशासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत की.
Published : November 8, 2025 at 9:22 PM IST
जयपुर: जयपुर, जोधपुर और कोटा में 10 नवंबर से एक नया प्रशासनिक नक्शा बनने जा रहा है. राजधानी के दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर अब इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह लेगा एकीकृत जयपुर नगर निगम. इसी तरह जोधपुर और कोटा में उत्तर दक्षिण अब सुनाई नहीं देंगे. इस बदलाव के साथ इन शहरों का पूरा शहरी शासन ढांचा बदल जाएगा.
जयपुर की बात करें तो यहां एक कमिश्नर, तीन एडिशनल कमिश्नर, नए पद, नए जोन और नया प्रशासकीय ढांचा होगा, लेकिन इन सबके बीच कई बड़े सवाल अब भी गूंज रहे हैं. कौन होगा कमिश्नर? कितने अफसर रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल चुनाव कब होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन से खास बातचीत की. यहां पेश है बातचीत के अंश
सवाल : 10 नवंबर से क्या बदलाव होने जा रहा है?
जवाब : राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों हेरिटेज और ग्रेटर का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है. 10 नवंबर से ये दोनों मिलकर फिर से एक जयपुर नगर निगम के रूप में काम करना शुरू करेंगे. ठीक यही प्रक्रिया जोधपुर और कोटा में भी होगी.
सवाल : अब प्रशासनिक ढांचा कैसा रहेगा?
जवाब : नए सिस्टम में एक निगम आयुक्त (Commissioner) होंगे, जयपुर में आयुक्त के साथ तीन अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioners) की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है. इनमें से एक IAS अधिकारी और दो RAS अधिकारी होंगे. राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगी.
सवाल : पुराने दोनों निगमों के दफ्तरों का क्या होगा?
जवाब : दोनों दफ्तर फिलहाल ज्यों के त्यों चालू रहेंगे, लेकिन आदेश और नियंत्रण एक ही कमिश्नर के अधीन रहेगा. संभागीय आयुक्त को प्रशासक (Administrator) का चार्ज मिलेगा, क्योंकि मेयर और बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है.
सवाल : कर्मचारियों और पदों पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब : दोनों निगमों में कुल 14 हजार 441 स्वीकृत पद थे. अब इनमें से 56 पद खत्म कर दिए गए हैं और 118 नए पद जोड़े गए हैं. इस तरह अब कुल 14 हजार 503 पद होंगे. बेलदार, माली, ड्राइवर जैसे छोटे पदों को घटाकर संविदा पर लाने की योजना है, जबकि प्रशासनिक और तकनीकी पदों जैसे UDC, LDC, सूचना सहायक, फायरमैन और स्वास्थ्य निरीक्षक के पद बढ़ाए जाएंगे.
सवाल : क्या फायर सर्विस में भी बदलाव होंगे?
जवाब : हां, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ऊपर 'वरिष्ठ मुख्य अग्निशमन अधिकारी' का एक नया पद सृजित करने का प्रस्ताव है. इससे आपात सेवाओं का प्रबंधन पहले से तेज़ और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है.
सवाल : क्या जोन (Zones) की संख्या बदलेगी?
जवाब : वर्तमान में हेरिटेज निगम में 7 और ग्रेटर निगम में 8 जोन हैं. कई जोन बहुत बड़े या बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें रेशनलाइज करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. संभावना यही है कि जोन की संख्या बढ़ेगी.
सवाल : क्या नए सिस्टम से कोई परेशानी होगी?
जवाब : क्योंकि पांच साल पहले भी यही व्यवस्था थी, और प्रशासन को उसे फिर से लागू करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी. अब आदेशों की दोहरी व्यवस्था खत्म होगी और कामकाज अधिक केंद्रीकृत (Centralized) होगा.
सवाल : सबसे अहम सवाल चुनाव कब होंगे?
जवाब : फिलहाल, इस पर कोई निश्चित तारीख नहीं है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है. पहले ओबीसी का प्रतिशत और उसके अनुसार वार्ड आरक्षित होंगे. मतदाता सूची भी तैयार होगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगा. अभी चुनाव 'भविष्य के गर्भ में' हैं.
बहरहाल, जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो निगम से एक निगम बनने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है. 9 नवंबर के बाद ये तीनों शहर नए प्रशासनिक नक्शे पर नजर आएंगे और जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक संभागीय आयुक्त ही प्रशासक के तौर पर संचालन देखेंगे.