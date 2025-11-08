ETV Bharat / state

फिर एक नगर निगम, क्या बदलेगा, कौन संभालेगा? शासन सचिव ने साझा की हर जानकारी

स्वायत्त शासन विभाग ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर, जोधपुर और कोटा में 10 नवंबर से एक नया प्रशासनिक नक्शा बनने जा रहा है. राजधानी के दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर अब इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह लेगा एकीकृत जयपुर नगर निगम. इसी तरह जोधपुर और कोटा में उत्तर दक्षिण अब सुनाई नहीं देंगे. इस बदलाव के साथ इन शहरों का पूरा शहरी शासन ढांचा बदल जाएगा. जयपुर की बात करें तो यहां एक कमिश्नर, तीन एडिशनल कमिश्नर, नए पद, नए जोन और नया प्रशासकीय ढांचा होगा, लेकिन इन सबके बीच कई बड़े सवाल अब भी गूंज रहे हैं. कौन होगा कमिश्नर? कितने अफसर रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल चुनाव कब होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन से खास बातचीत की. यहां पेश है बातचीत के अंश शासन सचिव रवि जैन से खास बातचीत . (Etv Bharat Jaipur) पढ़ें: अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी सवाल : 10 नवंबर से क्या बदलाव होने जा रहा है? जवाब : राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों हेरिटेज और ग्रेटर का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है. 10 नवंबर से ये दोनों मिलकर फिर से एक जयपुर नगर निगम के रूप में काम करना शुरू करेंगे. ठीक यही प्रक्रिया जोधपुर और कोटा में भी होगी. सवाल : अब प्रशासनिक ढांचा कैसा रहेगा? जवाब : नए सिस्टम में एक निगम आयुक्त (Commissioner) होंगे, जयपुर में आयुक्त के साथ तीन अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioners) की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है. इनमें से एक IAS अधिकारी और दो RAS अधिकारी होंगे. राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगी. सवाल : पुराने दोनों निगमों के दफ्तरों का क्या होगा? जवाब : दोनों दफ्तर फिलहाल ज्यों के त्यों चालू रहेंगे, लेकिन आदेश और नियंत्रण एक ही कमिश्नर के अधीन रहेगा. संभागीय आयुक्त को प्रशासक (Administrator) का चार्ज मिलेगा, क्योंकि मेयर और बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है.