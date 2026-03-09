ETV Bharat / state

दिल्ली के सुंदर नगरी में चला MCD का पीला पंजा, भारी जाम की शिकायत के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित शनि बाजार रोड पर नगर-निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की.

दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर टेम्पो में भरकर ले जाया गया
दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर टेम्पो में भरकर ले जाया गया (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 8:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित शनि बाजार रोड पर सोमवार को नगर-निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के बाहर फैले अवैध कब्जों को हटाया गया. नगर-निगम की टीम ने सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर टेम्पो में भरकर ले जाया गया.

शनि बाजार रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई

यह इलाका संवेदनशील माना जाता है, इसलिए कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे मौके पर नंद नगरी थाना पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी तैनात रही. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया. सुंदर नगरी का शनि बाजार रोड इलाके की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है. सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में दुकानें हैं, जिसके कारण रोजाना हजारों लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं इसी रोड पर एक ओर चिकन मार्केट भी है, जहां आसपास के इलाकों के लोग और होटल संचालक बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते हैं.

ट्रैफिक जाम की स्थिति से राहगीरों को परेशानी

दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने टीन शेड डालकर, ऊंचा फर्श बनाकर और सीढ़ियां लगाकर काफी जगह पर कब्जा कर रखा था. इसके अलावा कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखकर भी सड़क को संकरा कर दिया था इस कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

नगर-निगम ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया

जाम की समस्या से राहत दिलाने और सड़क को सुचारु बनाने के उद्देश्य से नगर-निगम ने विशेष अभियान चलाया. इस दौरान दर्जनों दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया और सड़क को खाली कराया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी नगर-निगम द्वारा इस सड़क पर कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है. इसके बावजूद कुछ समय बाद फिर से दुकानदार सड़क पर कब्जा कर लेते हैं.

