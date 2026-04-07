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सीएम ग्रीन योजना के अंतर्गत बरेली में चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण हटाए गए

प्रेमनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

Illegal Encroachments in bareilly
Illegal Encroachments in bareilly (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:55 PM IST

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बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम ने, धर्मकांटे से लेकर कोहड़ापीर तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. यह अभियान सीएम ग्रीन योजना के अंतर्गत चलाया गया. जिसमें पहले से चिह्नित दुकानों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कई व्यापारियों ने कार्रवाई शुरू होते ही अपना सामान समेट लिया, जबकि अतिक्रमण वाले हिस्सों को मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से करीब दो महीने पूर्व ही संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा चुका था. साथ ही जिन जगहों पर अतिक्रमण पाया गया था, उन जगहों को पहले ही चिह्नित कर दिया गया था, ताकि अभियान के दौरान किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने.

प्रशासन का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है, सड़क की चौड़ीकरण, बिजली के तारों को भूमिगत कर, जाम व हादसों की समस्याओं को कम करने की कोशिश करना है.

हालांकि, कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया, जिसके चलते कुछ समय के लिए अभियान रुका. लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बातचीत कर स्थिति को शांत कराया और काम फिर से शुरू कराया.

अधिकारियों ने साफ कहा कि चिह्नित अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा, आने वाले दिनों में भी इस मार्ग पर लगातार अभियान जारी रहेगा, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें. प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अभियान के तहत 200 से 250 अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है, फिलहाल कार्रवाई जारी है.

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