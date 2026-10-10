कोरबा नगर निगम के काम पर सवाल, सड़क के शेड पर फॉल्स सीलिंग लगाने का विरोध, एक हफ्ते से बंद है रोड
कोरबा नगर निगम के सीएसईबी चौक पर बने शेड में फॉल्स सीलिंग लगाने का काम चल रहा है.जिसका विरोध शुरु हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 12:18 PM IST
कोरबा : कोरबा नगर निगम के सीएसईबी चौक पर निर्मित शेड में इन दिनों फॉल्स सीलिंग का काम चल रहा है. महानगरों के तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल पर ठहरने वाले लोगों को धूप और बारिश से बचने के लिए बड़े शेड का निर्माण किया गया है. अब इस शेड के भीतर ऊंचाई पर फाल्स सीलिंग लगाया जा रहा है, निगम का यह कार्य स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के गले नहीं उतर रहा है. फॉल्स सीलिंग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. इस कार्य की कुल लागत लगभग 35 लाख रुपए है.
विपक्ष उठा रहा है सवाल
विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जरूरत जमीन पर सड़क के मरम्मत की है, लेकिन निगम आसमान में फॉल्स सीलिंग करवा रही है. यह कार्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. सीएसईबी चौक में एक तरफ के रास्ते को इस कार्य के लिए पिछले लगभग एक हफ्ते से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इस वजह से आम लोग दूसरी दिशा से घूम कर शहर में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकालने के लिए भी दूसरी दिशा की सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं.
मरम्मत की गई सड़कें भी हुईं जर्जर
शहर के प्रमुख मार्गों और अंदरूनी कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लगभग साढ़े 27 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किए गए हैं. हालांकि बारिश थमने के बाद निगम ने प्रमुख चौक चौराहों पर गड्ढों को भरने का काम जरूर किया है, लेकिन यह अभी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है इस मार्ग से अब धूल का गुबार उड़ रहा है.
''जिस काम में कमीशन ज्यादा उपयोगिता कम, वह पहले''
फॉल्स सीलिंग का विरोध कर रहे नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू का कहना है कि नगर पालिक निगम कोरबा में जिन कार्यों में कमीशन अधिक मिलता है और उपयोगिता कम रहती है. वो कार्य सबसे पहले होते हैं. जबकि होना इसके उलट चाहिए.
सबसे पहली प्राथमिकता यहां के सड़क और नालियों का निर्माण है. लेकिन लगभग 32 लाख रुपए के लागत से फॉल्स सीलिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसकी अभी तत्काल में कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है. बरसात आने पर यह खराब भी होगी. उखड़ भी जाएगी. नगर पालिक निगम कोरबा को यदि सुंदर बनाना है. तो सबसे पहले सड़कों का निर्माण करना होगा. नालियों का निर्माण करना होगा- कृपाराम साहू, नेता प्रतिपक्ष
सवाल का जवाब जल्द मिल जाएगा
फाल्स सीलिंग की उपयोगिता के प्रश्न पर नगर पालिक निगम कोरबा की महापर संजू देवी राजपूत का कहना है कि अभी वह कार्य प्रक्रिया में है. अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है.
शेड का निर्माण लोगों को धूप पर बारिश से बचाने के लिए किया गया था, अब उसमें फाल्स सीलिंग लगाया जा रहा है. जब काम पूरा हो जाएगा, तो उसमें लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी. अभी तो सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन काम पूर्ण होने के बाद सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा- संजू देवी राजपूत, महापौर
35 लाख रुपए की लागत से शेड का निर्माण
सीएसईबी चौक पर दोनों तरफ शेड का निर्माण किया गया है, जिसका मकसद गर्मी और मानसून के सीजन में लोगों को धूप और बारिश से बचाना है. ट्रैफिक सिग्नल पर जब लोग रुकें, तो उन्हें धूप और बारिश से बचाया जा सके इस सोच के साथ शेड का निर्माण किया गया था. शेड निर्माण तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब, जब शेड के भीतर फॉल्स सीलिंग लगाई जा रही है, तब इसका विरोध शुरू हो गया है, इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हुए हैं.
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