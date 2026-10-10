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कोरबा नगर निगम के काम पर सवाल, सड़क के शेड पर फॉल्स सीलिंग लगाने का विरोध, एक हफ्ते से बंद है रोड

कोरबा : कोरबा नगर निगम के सीएसईबी चौक पर निर्मित शेड में इन दिनों फॉल्स सीलिंग का काम चल रहा है. महानगरों के तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल पर ठहरने वाले लोगों को धूप और बारिश से बचने के लिए बड़े शेड का निर्माण किया गया है. अब इस शेड के भीतर ऊंचाई पर फाल्स सीलिंग लगाया जा रहा है, निगम का यह कार्य स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के गले नहीं उतर रहा है. फॉल्स सीलिंग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. इस कार्य की कुल लागत लगभग 35 लाख रुपए है.

विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जरूरत जमीन पर सड़क के मरम्मत की है, लेकिन निगम आसमान में फॉल्स सीलिंग करवा रही है. यह कार्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. सीएसईबी चौक में एक तरफ के रास्ते को इस कार्य के लिए पिछले लगभग एक हफ्ते से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इस वजह से आम लोग दूसरी दिशा से घूम कर शहर में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकालने के लिए भी दूसरी दिशा की सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कोरबा नगर निगम के काम पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शेड के नीचे फॉल्स सीलिंग लगाने का काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस कार्य पर अधिक सवाल उठने का प्रमुख कारण शहर की सड़कें हैं. मुख्य शहर से लेकर उपनगर क्षेत्र की अंदरूनी सड़कें बेहद बदहाल हैं जिनके लिए कई आंदोलन हुए. विपक्ष के साथ स्थानीय लोगों ने भी जिम्मेदारों से शिकायत की है. हाल ही में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ने भी सड़कों की बदहाली पर संज्ञान लिया और इसे ठीक करने की बात कही थी. लखन लाल देवांगन ने स्पष्ट किया था कि मानसून सीजन और बारिश का दौर थमने के बाद शहर के हिस्सों में सड़कों के डामरीकरण और विशेष मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा. उनका दावा है कि कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

मरम्मत की गई सड़कें भी हुईं जर्जर

शहर के प्रमुख मार्गों और अंदरूनी कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लगभग साढ़े 27 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किए गए हैं. हालांकि बारिश थमने के बाद निगम ने प्रमुख चौक चौराहों पर गड्ढों को भरने का काम जरूर किया है, लेकिन यह अभी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है इस मार्ग से अब धूल का गुबार उड़ रहा है.







''जिस काम में कमीशन ज्यादा उपयोगिता कम, वह पहले''

फॉल्स सीलिंग का विरोध कर रहे नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू का कहना है कि नगर पालिक निगम कोरबा में जिन कार्यों में कमीशन अधिक मिलता है और उपयोगिता कम रहती है. वो कार्य सबसे पहले होते हैं. जबकि होना इसके उलट चाहिए.



विपक्ष ने काम पर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)