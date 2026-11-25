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गोरखपुर की वायु को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम खर्च करेगा 52 करोड़

गोरखपुर की वायु पर नगर निगम खर्च करेगा 52 करोड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर की वायु गुणवत्ता बिगाड़ने में गली मुहल्ले में हो रहे निर्माण कार्य जितने जिम्मेदार है, उतने ही अधूरा निर्माण भी, जिसको देखते हुए नगर निगम ने 52 करोड़ की लागत से अधूरे निर्माण को गति देने की कवायद शुरू कर दी है. नगर निगम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत करीब 34 ऐसी सड़कों और नालियों का निर्माण करने जा रही है, जहां से धूल उठती है और स्वच्छ वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाती है.

मुख्य अभियंता नगर निगम अमित शर्मा ने बताया है कि एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण करना है, सड़कों के किनारे कच्ची मिट्टी, टूटी पटरियां और जर्जर रास्ते से वाहनों के गुजरने पर धूल उड़ने की बड़ी वजह बनते हैं. ऐसे स्थान पर पक्की सड़क, इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण, धूल के फैलाव को कम करने में मदद करेंगी. साथ ही जल भराव और आवागमन की समस्याओं से भी राहत मिल सकेगी.

गोरखपुर की वायु को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम खर्च करेगा 52 करोड़ (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि इस योजना की खास बात यह है कि इसके दायरे में शहर के पुराने मोहल्ले तो शामिल हैं ही, साथ ही जिन मुहल्लों का तेजी से विकास हो रहा है और नई कालोनियां जहां बस रही हैं, वहां, निर्माण को प्रमुखता दी जाएगी, जिनमें एयरफोर्स के पास स्थित नंदा नगर और सैनिक विहार कॉलोनी शामिल है, चारु चंद्रपुरी कॉलोनी के साथ पिपराइच मुख्य मार्ग से मुख्य बाजार तक निर्माण कार्य कराया जाएगा.