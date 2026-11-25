गोरखपुर की वायु को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम खर्च करेगा 52 करोड़
नगर निगम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 34 ऐसी सड़कों और नालियों का निर्माण करने जा रही है, जहां से धूल उठती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:10 PM IST
गोरखपुर: शहर की वायु गुणवत्ता बिगाड़ने में गली मुहल्ले में हो रहे निर्माण कार्य जितने जिम्मेदार है, उतने ही अधूरा निर्माण भी, जिसको देखते हुए नगर निगम ने 52 करोड़ की लागत से अधूरे निर्माण को गति देने की कवायद शुरू कर दी है. नगर निगम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत करीब 34 ऐसी सड़कों और नालियों का निर्माण करने जा रही है, जहां से धूल उठती है और स्वच्छ वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाती है.
मुख्य अभियंता नगर निगम अमित शर्मा ने बताया है कि एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण करना है, सड़कों के किनारे कच्ची मिट्टी, टूटी पटरियां और जर्जर रास्ते से वाहनों के गुजरने पर धूल उड़ने की बड़ी वजह बनते हैं. ऐसे स्थान पर पक्की सड़क, इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण, धूल के फैलाव को कम करने में मदद करेंगी. साथ ही जल भराव और आवागमन की समस्याओं से भी राहत मिल सकेगी.
इसके अलावा जंगल सिकरी वार्ड की कुछ गालियाों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार सड़क, नाली निर्माण कार्य तय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नंदा नगर में करीब चार करोड़ 35 लख रुपए से निर्माण कार्य कराया जाएगा. वहीं, संझाई में 8 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च कर पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा गुलरिहा वार्ड 30 में गठबंधन लाल से ललिता के मकान तक करीब एक करोड़ 12 लख रुपए से आरसीसी नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा.
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