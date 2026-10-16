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पेंशन मामलों के लिए 22-23 नवंबर को विशेष शिविर, लंबित पारिवारिक पेंशन का 10 दिन में होगा निपटारा

नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः रांची नगर निगम पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाएगा. इसके तहत 22 और 23 नवंबर 2026 को निगम के सभी अंचल कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जाएंगे.

यहां पेंशन और पारिवारिक पेंशन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. साथ ही पहले से लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभुकों को पेंशन का लाभ देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.