पेंशन मामलों के लिए 22-23 नवंबर को विशेष शिविर, लंबित पारिवारिक पेंशन का 10 दिन में होगा निपटारा
रांची में नगर निगम पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर विशेष शिविर लगाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 8:09 PM IST
रांचीः रांची नगर निगम पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाएगा. इसके तहत 22 और 23 नवंबर 2026 को निगम के सभी अंचल कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जाएंगे.
यहां पेंशन और पारिवारिक पेंशन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. साथ ही पहले से लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभुकों को पेंशन का लाभ देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
पारिवारिक पेंशन के मामलों को प्राथमिकता
नगर निगम प्रशासन ने विशेष रूप से पहले से लंबित पारिवारिक पेंशन के मामलों को गंभीरता से लिया है. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर 10 दिनों के भीतर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए. इसके बाद पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
अधिकारियों को लंबित आवेदनों की स्थिति की जांच करने, जरूरी अभिलेखों और दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा मामलों के निपटारे में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा गया है. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताओं के कारण पात्र लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े.
सभी अंचल कार्यालयों को तैयारी का निर्देश
विशेष शिविरों के आयोजन को लेकर सभी अंचल कार्यालयों को जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है. शिविर में प्राप्त आवेदनों का विधिवत संधारण करने और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है. इससे आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने और लंबित मामलों की पहचान कर उनका समयबद्ध निपटारा करने में मदद मिलेगी.
नगर निगम का उद्देश्य पेंशन से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. खासकर पारिवारिक पेंशन के मामलों में संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.
प्रशासनिक देरी से नहीं रुकेगा भुगतान
नगर निगम प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र लाभुक केवल प्रशासनिक देरी के कारण पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. इसके लिए लंबित मामलों की समीक्षा, दस्तावेजों की जांच और जरूरी कार्रवाई तय समयसीमा में पूरी करनी होगी. नगर निगम का लक्ष्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामलों का पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है. विशेष शिविरों के माध्यम से नए आवेदनों के साथ पुराने मामलों के निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि पात्र लाभुकों को जल्द राहत मिल सके.
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