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बनारस: गंगा घाटों को अतिक्रमण मुक्त करेगा नगर निगम; 1 अप्रैल से बड़ा अभियान

इस संबंध में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि अब तक हमारे पास अतिक्रमण दस्ते की 12 लोगों की टीम थी, जिनका हम 6 टीम बनाकर काम करते थे. इससे कार्रवाई में देरी के साथ-साथ 15-15 दिन एक ही जगह पर लग जाता था, कम स्टंट होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.

घाटों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, नगर निगम 1 अप्रैल से बड़ा अभियान चलाने जा रही है. जिसमें स्पेशल 70 की टीम काम करेगी. यह टीम सेना के रिटायर्ड जवानों की होगी, जो नगर निगम के द्वारा गंगा घाटों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाई करेगी.

वाराणसी: बनारस में पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. जिसको देखते हुए गंगा घाटों पर खाने-पीने से लेकर माला और सजावटी चीजों की दुकानें भी बड़ी संख्या लगने लगी हैं. चाय और मैगी की दुकानों ने तो घाटों पर कब्जा कर लिया है.

नगर निगम के मुताबिक, अतिक्रमण घाटों पर बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास कर्मचारियों की कमी है, शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी संख्या बढ़ाकर 50 से ऊपर किया जा रहा है, नगर निगम करीब 70 लोगों की एक स्पेशल टीम तैयार कर रही है, जिनको अलग-अलग जोन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी.

नगर आयुक्त ने कहा कि हम यह कंफर्म कर रहे हैं कि यह टीम ना सिर्फ अतिक्रमण हटाएगी, बल्कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी. 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी.



वहीं मोक्षदायिनी गंगा घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है. अब श्रद्धालुओं द्वारा घाटों पर छोड़े जाने वाले पुराने कपड़ों और पूजा सामग्री से घाट गंदे नहीं होंगे. इसके लिए निगम ने प्रमुख घाटों पर 'अर्पण कलश' स्थापित करने का निर्णय लिया है. निगम ने सोमवार को अस्सी घाट से इसकी शुरूआत भी कर दी है.



​नगर निगम ने प्रथम चरण में छह घाटों पर अर्पण कलश स्थापित करेगा. इनमें अस्सी घाट, राजघाट, पंचगंगा घाट, केदारघाट और सिंधिया घाट शामिल हैं. इन घाटों पर सबसे अधिक भीड़ होती है और अक्सर स्नान के बाद श्रद्धालु अपने पुराने वस्त्र वहीं छोड़ देते हैं, जिससे घाटों की सुंदरता प्रभावित होती है.

गंगा स्नान के बाद कुछ लोग न केवल कपड़े बल्कि इस्तेमाल की गई माला, फूल और अन्य पूजन सामग्री भी घाट की सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं. इसके कारण पूजन सामग्रियों पर श्रद्धालुओं के पैर पड़ते है. लेकिन अब श्रद्धालु इन सामग्रियों को सीधे अर्पण कलश में डाल सकेंगे. वही यदि कोई श्रद्धालु अनजाने में कपड़े घाट पर छोड़ देता है, तो वहां तैनात सफाईकर्मी उन कपड़ों को उठाकर सुरक्षित तरीके से कलश में डाल देगा.

​काशी में श्री विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन और गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. घाटों पर दबाव बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निगम यह कदम उठा रहा है.



गंगा गार्डन पर सफाई के लिए पहले से ही शिफ्ट वाइज 150 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है, यहां दो समय सफाई की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा गंगा की सफाई के लिए दो स्पेशल मशीन सुबह-शाम काम करती है और गंगा में फूल माला या अन्य गंदगी को ऑटोमेटिक तरीके से इकट्ठा करती हैं. गंगा से लेकर गेटों की सफाई के लिए नगर निगम अलग-अलग टीम बनाकर काम कर रहा है.



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