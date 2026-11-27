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गोरखपुर में बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ती नगर निगम की गाड़ियां, अधिकारियों को भनक तक नहीं.

बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ती नगर निगम की गाड़ियां ( photo credit: etv bharat )

गोरखपुर: नियम-कानून पर सख्ती दिखाने वाला गोरखपुर का यातायात विभाग हो या नगर निगम, जब उनके अपने महकमें पर बात आती है तो सारे नियम कानून धरे रह जाते हैं. गोरखपुर शहर के 80 वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए 160 से अधिक नगर निगम की गाड़ियां हर रोज संचालित होती हैं, जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली से लेकर टाटा मैजिक तक शामिल है.

इन गाड़ियों में कई गाड़ियां ऐसी हैं, जिसका नंबर प्लेट सालों से गायब है और वह संचालित हो रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और यातायात अधिकारियों की इस पर नजर तक नही है, वहीं, सड़क पर बिना नंबर प्लेट दौड़ने वाली गाड़ियों पर इनकी नजर फौरन पड़ जाती है, जिससे मनमाना चालान वसूल करते हैं और नगर निगम की गाड़ियों से पूछताछ तक नही करते.

नगर निगम की गाड़ियों पर नंबर प्लेट सालों से गायब है (VIDEO credit: etv bharat)

यह तमाम गाड़ियां पेट्रोल पंप हर दिन तेल लेने आती हैं, जहां इनका नंबर प्लेट आसानी से चेक किया जा सकता है. वहीं, प्रवर्तन में जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन पर भी नंबर प्लेट का अभाव है. ऐसे में जो अधिकारी इन गाड़ियों पर चलते हैं, उन्हें खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए. लेकिन वह भी आंख मूद कर टूर कर आते हैं, लेकिन संज्ञान तक नही लेते.