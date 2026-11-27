गोरखपुर में बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ती नगर निगम की गाड़ियां, अधिकारियों को भनक तक नहीं.
नगर निगम की गाड़ियों पर नंबर प्लेट सालों से गायब है और वह संचालित हो रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:42 PM IST
गोरखपुर: नियम-कानून पर सख्ती दिखाने वाला गोरखपुर का यातायात विभाग हो या नगर निगम, जब उनके अपने महकमें पर बात आती है तो सारे नियम कानून धरे रह जाते हैं. गोरखपुर शहर के 80 वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए 160 से अधिक नगर निगम की गाड़ियां हर रोज संचालित होती हैं, जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली से लेकर टाटा मैजिक तक शामिल है.
इन गाड़ियों में कई गाड़ियां ऐसी हैं, जिसका नंबर प्लेट सालों से गायब है और वह संचालित हो रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और यातायात अधिकारियों की इस पर नजर तक नही है, वहीं, सड़क पर बिना नंबर प्लेट दौड़ने वाली गाड़ियों पर इनकी नजर फौरन पड़ जाती है, जिससे मनमाना चालान वसूल करते हैं और नगर निगम की गाड़ियों से पूछताछ तक नही करते.
यह तमाम गाड़ियां पेट्रोल पंप हर दिन तेल लेने आती हैं, जहां इनका नंबर प्लेट आसानी से चेक किया जा सकता है. वहीं, प्रवर्तन में जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन पर भी नंबर प्लेट का अभाव है. ऐसे में जो अधिकारी इन गाड़ियों पर चलते हैं, उन्हें खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए. लेकिन वह भी आंख मूद कर टूर कर आते हैं, लेकिन संज्ञान तक नही लेते.
हाल ही में शहर के शाहपुर मोहल्ले में एक कूड़ा गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार कर निकल गई और लोग गाड़ी ढूंढते रह गए, क्योंकि उसपर नंबर प्लेट नहीं था. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संजय तिवारी कहते हैं कि लोगों का सवाल है कि क्या नगर निगम के सभी वाहनों की नियमित जांच होती है? क्या वाहनों पर नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित किया गया है? और अगर नियमों की अनदेखी हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि सभी वाहनों की जांच कराते हुए नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाए और नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी हादसे के बाद जवाबदेही तय करने में मुश्किल न हो. इस मामले में नगर निगम के नगर आयुक्त अजय जैन से जब ईटीवी भारत की टीम ने सवाल किया, तो उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए, जिम्मेदार अधिकारी को सभी वाहनो पर फौरन नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए और पालन नही होने पर कार्रवाई की बात कही.
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