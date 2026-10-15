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​लखनऊ में नगर निगम के ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला; मौत

निगम के ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में नगर निगम के अनियंत्रित वाहन ने मंगलवार शाम 8 वर्षीय मासूम कृष्णा को ने कुचल दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चे को परिजन आनन-फानन में जानकीपुरम स्थित ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे केजीएमयू रेफर किया.

हालांकि, केजीएमयू में डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी मासूम की जान नहीं बचाई जा सके. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया है.

​पिता के पास बैठा था मासूम: मूल रूप से जनपद बाराबंकी के घुंघटेर निवासी रामू लखनऊ के सेक्टर-7 में सूर्या एकेडमी के पास गुमटी रखकर कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं. मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे उनका 8 वर्षीय बेटा कृष्णा गुमटी के किनारे बैठा हुआ था. इसी दौरान नगर निगम का कटिंग ट्रैक्टर (UP 32 KN 1670) काम के सिलसिले में पहुंचा. चालक ने बिना पीछे देखे लापरवाही से ट्रैक्टर रिवर्स कर दिया. मासूम कृष्णा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह भारी ट्रैक्टर के पहियों की चपेट में आ गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर दौड़े, लेकिन तब तक बच्चा गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुका था.



​KGMU में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: खून से लथपथ कृष्णा को परिजन तत्काल जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम कृष्णा पहली कक्षा में पढ़ता था.