ETV Bharat / state

रांची में लगेंगे स्मार्ट टॉयलेट, सिक्का डालते ही खुलेगा दरवाजा, नगर निगम की हाइटेक पहल

रांची में नगर निगम द्वारा स्मार्ट टॉयलेट सिस्टम शुरू किया जाएगा. शहरवासी को बेहतर सुविधा मिलेगी और दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा.

SMART TOILET SYSTEM
रांची नगर निगम भवन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में पब्लिक टॉयलेट की गंदगी और खराब रख-रखाव को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं. पानी की कमी, टूटी फिटिंग, दुर्गंध और नियमित सफाई न होने से शहरवासी परेशान होते रहे हैं. अब रांची नगर निगम इस समस्या को आधुनिक तकनीक की मदद से खत्म करने की तैयारी में है. निगम जल्द ही शहर में पे-एंड-यूज स्मार्ट टॉयलेट सिस्टम शुरू करने जा रहा है. जिसमें सिक्का डालते ही टॉयलेट का दरवाजा अपने-आप खुल जाएगा और हर उपयोग के बाद ऑटो-फ्लश सिस्टम टॉयलेट को साफ कर देगा.

स्मार्ट टॉयलेट साफ-सफाई को करेगा सुनिश्चित

नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि राजधानी में प्रतिदिन हजारों लोग आते-जाते हैं और साफ-सुथरे पब्लिक टॉयलेट की जरूरत लगातार महसूस की जाती है. स्मार्ट टॉयलेट इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया मॉडल है, जो साफ-सफाई को सुनिश्चित करेगा और गलत उपयोग को भी रोकेगा. मशीन में सिक्का डालने के बाद ही दरवाजा अनलॉक होगा. जिससे उपयोग नियंत्रित रहेगा और टॉयलेट हमेशा साफ-सुथरा अवस्था में मिलता रहेगा.

ट्रायल के लिए धुर्वा में लगाया जाएगा पहला स्मार्ट टॉयलेट

इस योजना के तहत धुर्वा में सबसे पहले एक स्मार्ट टॉयलेट लगाया जाएगा. कुछ हफ्तों तक इसका ट्रायल चलाया जाएगा. जिसमें मशीन की क्षमता, पानी की व्यवस्था, ऑटो-फ्लश के कामकाज और लोगों की प्रतिक्रिया का विशेष रूप से मूल्यांकन होगा. अगर टॉयलेट मॉडल सफल होता है तो निगम पूरे शहर में ऐसे टॉयलेट लगाने की योजना पर आगे बढ़ेगा. इसके लिए मुख्य बाजारों, पार्कों, बस स्टैंडों और व्यस्त सड़कों के किनारे स्थानों की पहचान शुरू कर दी गई है.

रांची नगर निगम के अधिकारी गौतम कुमार साहू ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर लिया गया है और लगातार मंथन जारी है. उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर, स्वच्छ और स्मार्ट बनाने की दिशा में कई पहल की जा रही है और स्मार्ट टॉयलेट उसी कड़ी का अहम हिस्सा है.

टॉयलेट में पानी नहीं रहने से दरवाजा रहेगा बंद

स्मार्ट टॉयलेट की एक और खास बात यह होगी कि यदि किसी दिन पानी की कमी हो जाए तो सिक्का डालने के बावजूद दरवाजा नहीं खुलेगा. यह नियम टॉयलेट में गंदगी और दुर्गंध की समस्या को काफी हद तक रोकने में मदद करेगा. इसके साथ-साथ नगर निगम अब शहर में जागरूकता अभियान भी चलाएगा, ताकि लोग सार्वजनिक सुविधाओं को जिम्मेदारी से उपयोग करें.

गौरतलब है कि रांची रेलवे स्टेशन पर पहले से ही ऐसा ऑटो-फ्लश सिस्टम काम कर रहा है, जो हर उपयोग के बाद खुद को साफ कर लेता है. अब नगर निगम इसी मॉडल को पूरे शहर में लागू कर स्मार्ट, स्वच्छ और बेहतर रांची बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: रांची में 'स्वच्छता' हुई गुम: शहर के मॉड्यूलर टॉयलेट बदहाल, जनता परेशान

रांची नगर निगम की पहल नेचुरल कॉल पर महिलाओं को अब नहीं होगी झिझक, मोरहाबादी में बनेगा पहला 'पिंक टॉयलेट'

नशे की हालत में स्कूल के टॉयलेट में बेहोश मिले स्कूली बच्चे, मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

TAGGED:

रांची नगर निगम
स्मार्ट टॉयलेट
रांची में स्मार्ट टॉयलेट
OPERATION OF SMART TOILET
SMART TOILET SYSTEM IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.