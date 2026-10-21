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रांची में कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम सख्त, नक्शा, पार्किंग और फायर सेफ्टी में मिली खामियां, नगर आयुक्त ने दिया अल्टीमेटम

रांची नगर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. भवन निर्माण के नियमों, पार्किंग व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ बैठक हुई. इसमें निगम की ओर से पूर्व में जारी नोटिस के आलोक में संचालकों का पक्ष सुना गया.

आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थान