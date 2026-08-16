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लखनऊ में नगर निगम टीम पर पथराव और लाठी-डंडों से हमला, चौकी प्रभारी का सिर फटा, 3 कर्मी घायल

बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया और घिरे हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

हमले में गाड़ियों के शीशे टूटे.
हमले में गाड़ियों के शीशे टूटे. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 10:17 PM IST

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लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में स्थित आदर्श विहार और जनता विहार कॉलोनी में रविवार को अवैध डेयरियों और पशुपालकों के खिलाफ अभियान चलाने पहुंची नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया. टीम ने जैसे ही अवैध रूप से पाली जा रही भैंसों को गाड़ियों में लादना शुरू किया, पशुपालकों और घोसियों की भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया. हमले में बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फट गया. वहीं नगर निगम के तीन कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं. उपद्रवियों ने नगर निगम के 4 सरकारी वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया.

​नगर निगम के पशु कल्याण विभाग को जनता विहार, आदर्श विहार और गढ़ियाना मैदान के आसपास अवैध रूप से पशुपालन और गंदगी फैलाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रविवार को नगर निगम की कैटल कैचर टीम, पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर कार्रवाई करने पहुंची थी.

​कार्रवाई के दौरान टीम ने जैसे ही 18 भैंसों को पकड़कर कैटल कैचर वाहनों में चढ़ाना शुरू किया, दर्जनों पशुपालक लाठी-डंडे लेकर लामबंद हो गए. देखते ही देखते भीड़ ने नगर निगम कर्मियों और सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और चारों तरफ से पथराव कर दिया. अचानक हुए हमले से इलाके में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पथराव में नगर निगम की 4 गाड़ियों के आगे के शीशे चकनाचूर हो गए.

​हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल के सिर में पत्थर लगने से वह लहूलुहान हो गए. साथ ही नगर निगम के 3 अन्य कर्मचारियों को भी गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अभिनव वर्मा, पारा प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया और घिरे हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

​पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की तहरीर पर जानलेवा हमला, पथराव, बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मौके से कई हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और आसपास के वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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