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झारखंड हाईकोर्ट का आदेशः रांची में विज्ञापन बोर्ड पर कसा जा रहा शिकंजा

रांची में सड़क किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड पर शिकंजा कसा जा रहा है.

Municipal Corporation takes action against illegal roadside advertising boards in Ranchi
रांची नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 11:58 PM IST

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रांचीः शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विज्ञापन एजेंसियों पर रांची नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और विद्युत पोल पर लगाए गए ऐसे सभी विज्ञापन होर्डिंग, बिलबोर्ड, फ्लेक्स और अन्य विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है, जो सड़क सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं.

नगर निगम के बाजार शाखा की ओर से 14 अगस्त 2026 को जारी आम सूचना में सभी विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापन संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विज्ञापन स्थलों का तत्काल निरीक्षण करें और नियमों के विपरीत लगाए गए विज्ञापन ढांचों को स्वयं हटाना सुनिश्चित करें. इसके लिए एजेंसियों को आम सूचना जारी होने की तारीख से दो दिनों की समय सीमा दी गई है.

यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट, रांची द्वारा W.P.(C) No. 2560 of 2026 और W.P.(C) No. 2508 of 2026 में 11 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सड़क की सतह या अलाइनमेंट से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, सड़क के आवागमन में बाधा बनने वाले बोर्ड या वाहन चालकों की दृष्टि में ‘ब्लाइंड स्पॉट’ पैदा करने वाले विज्ञापन ढांचे सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं.

नगर निगम की सूचना में कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन बोर्ड दोपहिया वाहन चालकों एवं अन्य राहगीरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं. सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियां अपने-अपने विज्ञापन स्थलों का तत्काल निरीक्षण कर न्यायालयीय आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें.

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर विज्ञापन संरचनाएं नहीं हटाई गईं तो संबंधित विज्ञापन एजेंसी को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नियमों के विपरीत लगे विज्ञापन बोर्ड और अन्य संरचनाओं को नगर निगम अपने स्तर से हटाएगा. नगर निगम के अनुसार, संरचनाओं को हटाने में जो राशि व्यय होगी, वह संबंधित एजेंसी से वसूल की जाएगी.

नगर निगम की इस कार्रवाई से शहर के प्रमुख मार्गों, डिवाइडरों और विद्युत पोल पर लगे विज्ञापन बोर्डों की जांच तेज होने की संभावना है. निगम का कहना है कि इसका उद्देश्य सड़क पर दृश्यता बेहतर करना, यातायात में बाधा दूर करना और वाहन चालकों व राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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