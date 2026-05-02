फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, सेक्टर-10 में तोड़फोड़, बाकी सेक्टर्स भी निशाने पर
हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-10 इलाके में नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : May 2, 2026 at 9:24 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 9:33 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा सरकार के निर्देशों के तहत फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है. शहर के विभिन्न सेक्टरों में घरों के आगे-पीछे किए गए अतिक्रमण और रिहायशी मकानों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती बरती जा रही है. इसी कड़ी में आज सेक्टर-10 में नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया. अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
अवैध अतिक्रमण पर एक्शन : फरीदाबाद के सेक्टर-10 इलाके में नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मकानों के आगे-पीछे बनाए गए ढांचे को हटाया. साथ ही उन रिहायशी मकानों पर भी कार्रवाई की गई, जिनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. नगर निगम के एनफोर्समेंट विभाग के एसडीओ हितेश दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई हरियाणा सरकार और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शहर के बाकी सेक्टरों पर भी होगी कार्रवाई : एसडीओ के मुताबिक, सर्वे के दौरान जिन सेक्टरों में अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधियां पाई गईं, वहां लगातार कार्रवाई की जा रही है. सेक्टर-10 में आज की कार्रवाई के तहत करीब 75 यूनिट्स को चिन्हित किया गया है, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है. आने वाले दिनों में शहर के अन्य सेक्टरों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
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