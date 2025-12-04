ETV Bharat / state

अतिक्रमण को लेकर देवघर निगम सख्त, बुलडोजरों से तोड़ी जा रही है दुकानें

देवघरः जिला में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी को लेकर इन दिनों नगर निगम क्षेत्र के भीड़ वाले इलाकों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों का डंडा प्रतिदिन चल रहा है. अधिकारी अपनी निगरानी में पुलिस की टीम के साथ सड़क पर अतिक्रमित किए गए दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा रहे हैं.

इसी को लेकर मंगलवार को सत्संग चौक, बुधवार को वीआईपी चौक और गुरुवार को वीर कुंवर सिंह चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर बुलडोजरों के माध्यम से सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानों को तोड़ा गया.

अतिक्रमण अभियान को लेकर निगम के पदाधिकारी सतीश कुमार दास ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी पहले माइकिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोगों को जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद ही तोड़ने की कार्रवाई करते हैं. वहीं निगम की हो रही कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. वहीं कई लोगों ने अतिक्रमण को बड़ी समस्या बताते हुए इस कार्रवाई को बेहतर बताया.

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने कहा कि सत्संग चौक, रखिया आश्रम, बाबा धाम यह सब देवघर के धार्मिक स्थान है. यहां पर पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में सड़क पर पसरी अव्यवस्था देवघर ही नहीं पूरे राज्य की छवि को देश के लोगों के सामने धूमिल करता है. इसीलिए इस तरह की कार्रवाई बेहद ही जरूरी है.