अतिक्रमण को लेकर देवघर निगम सख्त, बुलडोजरों से तोड़ी जा रही है दुकानें
देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है.
Published : December 4, 2025 at 8:56 PM IST
देवघरः जिला में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी को लेकर इन दिनों नगर निगम क्षेत्र के भीड़ वाले इलाकों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों का डंडा प्रतिदिन चल रहा है. अधिकारी अपनी निगरानी में पुलिस की टीम के साथ सड़क पर अतिक्रमित किए गए दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा रहे हैं.
इसी को लेकर मंगलवार को सत्संग चौक, बुधवार को वीआईपी चौक और गुरुवार को वीर कुंवर सिंह चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर बुलडोजरों के माध्यम से सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानों को तोड़ा गया.
अतिक्रमण अभियान को लेकर निगम के पदाधिकारी सतीश कुमार दास ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी पहले माइकिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोगों को जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद ही तोड़ने की कार्रवाई करते हैं. वहीं निगम की हो रही कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. वहीं कई लोगों ने अतिक्रमण को बड़ी समस्या बताते हुए इस कार्रवाई को बेहतर बताया.
स्थानीय लोगों ने कहा कि सत्संग चौक, रखिया आश्रम, बाबा धाम यह सब देवघर के धार्मिक स्थान है. यहां पर पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में सड़क पर पसरी अव्यवस्था देवघर ही नहीं पूरे राज्य की छवि को देश के लोगों के सामने धूमिल करता है. इसीलिए इस तरह की कार्रवाई बेहद ही जरूरी है.
नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की सख्त अभियान चलाए जाएंगे और जहां भी सड़क किनारे अतिक्रमण देखा जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. वहीं कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड भी दिया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में करीब एक लाख रुपए की वसूली अतिक्रमण करने वाले लोगों से की गई है. वहीं लगातार चल रहे अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है. शहर के कई मुख्य चौक चौराहा पर अतिक्रमण करने वाले परहेज करते दिख रहे हैं.
बता दें कि देवघर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाहर के जिलों और राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों का अतिक्रमण कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सीधे बाधित करती है और आम लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम द्वारा चलाई जा रही इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर पूरे जिले में कितना देखने को मिलता है.
